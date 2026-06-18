La Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE), llevará adelante el próximo 24 de junio un seminario destinado a analizar el nuevo escenario que se abre para la producción santafesina tras la entrada en vigencia del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.
CARSFE organiza un seminario para analizar el impacto del acuerdo UE-Mercosur en las cadenas productivas
La jornada se realizará el 24 de junio bajo el lema “Del Campo a la Industria: Agregar valor frente al acuerdo UE-Mercosur”. Organizada por CARSFE, reunirá a productores, industriales, funcionarios y especialistas para analizar las oportunidades y desafíos que plantea el nuevo escenario comercial.
Bajo el lema "Del Campo a la Industria: Agregar valor frente al acuerdo UE-Mercosur", la actividad se desarrollará desde las 9 horas en Ríos de Gula, ubicado en el Dique II del Puerto de Santa Fe, y convocará a representantes del sector productivo, industrial, institucional y político.
El encuentro buscará generar un espacio de análisis y debate sobre cómo aprovechar las oportunidades que ofrece la apertura de nuevos mercados, pero también sobre los desafíos que deberán afrontar las distintas cadenas productivas para mejorar su competitividad y aumentar el valor agregado de sus productos.
Para el presidente de CARSFE, Berardo Vignatti, se trata de un momento trascendental para la provincia.
"Es sumamente importante, primero por la historia que tiene la discusión de este tratado y, en segundo lugar, por el impacto que va a tener no solo sobre la producción primaria, sino sobre toda la cadena", sostuvo a Campolitoral.
Según explicó, la entidad viene trabajando en propuestas que permitan fortalecer la inserción internacional de la producción santafesina, aunque con una mirada que trascienda el incremento de las exportaciones.
Producción e industria, el eje del debate
Uno de los principales objetivos de la jornada será reunir en un mismo ámbito a los diferentes actores que forman parte del sistema productivo provincial.
"Lo más importante es poder integrar los diferentes eslabones, ya sea la producción primaria, la industria y quienes son responsables de dictar las normativas y las leyes", señaló Vignatti.
La propuesta apunta a promover una estrategia conjunta que permita transformar las oportunidades comerciales en crecimiento económico, empleo y desarrollo territorial.
En ese sentido, desde la entidad sostuvieron que históricamente gran parte de los esfuerzos estuvieron orientados a incrementar la producción primaria. Sin embargo, consideraron que el nuevo contexto obliga a dar un paso más.
"Queremos trabajar de forma mucho más asociada con toda la cadena para potenciar la generación de valor agregado a lo que producimos", afirmó el dirigente.
La idea central del seminario será debatir cómo lograr que una mayor proporción de la transformación industrial se realice dentro de la provincia, fortaleciendo los distintos eslabones productivos y generando nuevas oportunidades para las economías regionales.
Un estudio técnico para definir estrategias
Uno de los momentos centrales de la jornada será la presentación de un estudio elaborado en conjunto entre CARSFE y la consultora Endógena.
El informe analiza la situación actual de diversas cadenas productivas santafesinas y propone recomendaciones para mejorar su inserción internacional en el marco del acuerdo UE-Mercosur.
"Es un informe con recomendaciones, visibilizando la situación actual de cómo está la producción y la cadena, y planteando estrategias para aumentar la inserción internacional", explicó Vignatti.
El trabajo aborda especialmente sectores de gran relevancia para la economía provincial, entre ellos la carne bovina, la producción láctea y sus derivados, la soja y sus subproductos, el maíz, el biodiésel, el arroz y la miel.
La intención es aportar información concreta que permita identificar oportunidades de crecimiento y también los principales desafíos que deberán afrontar tanto productores como industrias.
Los desafíos para competir en Europa
Durante el seminario también se analizarán los requisitos y exigencias que presentan los mercados europeos, considerados entre los más demandantes a nivel mundial.
Para Vignatti, uno de los principales desafíos será fortalecer el vínculo entre la producción y la industria para lograr una mejor adaptación a esas demandas.
"La producción y la industria tienen que sentarse en la misma mesa para entender cuáles son las necesidades y lo que se requiere desde el otro lado", indicó el presidente de CARSFE.
Según explicó, muchas veces la industria cuenta con información precisa sobre las características y estándares que exigen los compradores internacionales, pero ese conocimiento no siempre llega de manera efectiva a los productores.
"La industria conoce de primera mano cuáles son las necesidades que tienen desde la Unión Europea, pero hoy no hay esa interacción fluida, dinámica, entre la industria y la producción para ellos bajar hacia nosotros de cuáles son esas necesidades exactas", agregó.
A su entender, mejorar esa articulación será fundamental para aprovechar plenamente las ventajas que ofrece el acuerdo comercial.
Expectativas de una amplia participación
Desde CARSFE destacaron el creciente interés que viene despertando la convocatoria a medida que se acerca la fecha del evento.
"Tenemos grandes expectativas. Creemos que va a haber una muy buena participación tanto por parte del sector público como del ámbito legislativo, además de un importante acompañamiento institucional y de productores de distintos puntos de la provincia", señaló Vignatti.
Con esta iniciativa, la entidad busca abrir una discusión estratégica sobre el futuro de las cadenas productivas santafesinas y sobre la necesidad de construir una agenda común entre producción, industria y sector público para transformar las oportunidades del acuerdo UE-Mercosur en más competitividad, más agregado de valor y más desarrollo para Santa Fe.