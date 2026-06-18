En la capital provincial

CARSFE organiza un seminario para analizar el impacto del acuerdo UE-Mercosur en las cadenas productivas

La jornada se realizará el 24 de junio bajo el lema “Del Campo a la Industria: Agregar valor frente al acuerdo UE-Mercosur”. Organizada por CARSFE, reunirá a productores, industriales, funcionarios y especialistas para analizar las oportunidades y desafíos que plantea el nuevo escenario comercial.