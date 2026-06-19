La reunión de presidentes de bloques del Senado que se hizo este miércoles dio una semana de oxígeno al Jefe de Gabinete Manuel Adorni y al presidente Javier Milei. Pero no mucho más.
Adorni en la “parrilla” del Congreso: en las dos cámaras trabajan para su remoción
Por el momento aseguran que el Presidente sostiene al jefe de Gabinete “hasta que la Justicia se expida”, pero se relaja el apoyo de aliados. El ex vocero está invitado a Rosario el próximo sábado.
La sesión de la Cámara alta en la que se iba a tratar una moción de censura contra el funcionario, investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito se postergó hasta el jueves 25 de junio.
Antes, será el turno de Diputados, donde la oposición espera abrir el recinto el martes 23 a las 14, con una sesión especial dedicada íntegramente al ex vocero, cuya situación se complica a medida que pasan los días, se suman elementos a la investigación y se relajan los apoyos, hasta hace poco férreos, del propio oficialismo. Salvo el del Presidente que lo sigue sosteniendo en el cargo y lo llevará el sábado a Rosario para participar del acto por el Día de la Bandera.
Pasado en limpio, más allá de los proyectos que el Ejecutivo espera asegurarse en las cámaras, el cronograma es este: el martes 23 de junio a las 14, la oposición pidió una sesión especial por Adorni. Para que se concrete se precisa reunir a 129 legisladores en sus bancas, y se pondría fecha a la interpelación.
Si la reunión no prospera, igual habrá pronunciamientos que tendrán al funcionario de confianza de los hermanos Milei como principal destinatario. Oradores no van a faltar: en los últimos días se sumaron voces que claman por una explicación o, directamente, un paso al costado.
Para el día siguiente, el 24, también está pedida una sesión especial. Esta vez está impulsada por el oficialismo para tratar el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, conocido como Súper RIGI, y la autorización para concretar el pago a dos fondos buitre con los que la administración de Javier Milei alcanzó un acuerdo judicial en el exterior. Ambos temas tienen dictamen de comisión.
El otro tema que estaba previsto para ese encuentro de la Cámara baja es la Ley de Lobby cuyo debate se prolonga en comisiones.
En el Senado
El jueves, tal como quedó definido en las últimas horas, se reunirá el Senado que prevé aprobar un pedido de interpelación para el 2 de julio, fecha en que Adorni había anunciado su concurrencia al recinto para realizar su informe de gestión. Allí se precisan 37 votos para destituir al funcionario.
Si la interpelación prospera, se procede a la votación de la moción de censura. Si esta figura se concreta en ambas cámaras, Adorni debe dejar su cargo.
No obstante, el Presidente podría volver a designarlo, dado que el procedimiento no implica una responsabilidad judicial, sino política, aunque esta es una posibilidad que, a la luz de las últimas novedades, pierde fuerza.
En definitiva, la imagen de Adorni va perdiendo consistencia en una y otra cámara, y si no es en Diputados será en el Senado, pero todo indica que la situación se le va tornando insostenible.
Eso si el propio gobierno decide mantenerlo en su cargo “hasta que la Justicia se expida”, como insiste Milei que lo invitó a Rosario para el próximo sábado, al acto por el Día de la Bandera que se realizará desde las 10 bajo estrictas condiciones de seguridad y control.
¿Habrá un efusivo abrazo entre ambos como en el acto del 2 de abril en conmemoración de Malvinas? Ya entonces había comenzado la pesquisa sobre viajes y gastos cash del ex vocero. Hoy, el panorama es otro: mientras empiezan a sonar alternativas en el estrecho equipo de confianza del gabinete nacional, los apoyos a Manuel Adorni retroceden y la investigación avanza.