El ex vocero suma descontentos

Adorni en la “parrilla” del Congreso: en las dos cámaras trabajan para su remoción

Por el momento aseguran que el Presidente sostiene al jefe de Gabinete “hasta que la Justicia se expida”, pero se relaja el apoyo de aliados. El ex vocero está invitado a Rosario el próximo sábado.