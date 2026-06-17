En el Senado

Crece la presión opositora y se encamina la interpelación a Manuel Adorni en medio de una fuerte tensión política

El caso del jefe de Gabinete se convirtió en uno de los focos más sensibles de la agenda legislativa: en paralelo al avance en la Cámara Alta, en Diputados también se impulsa una sesión especial para tratar su interpelación y una eventual moción de censura, lo que eleva el nivel de confrontación política entre el oficialismo y la oposición.