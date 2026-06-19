El economista Adrián Ravier fue confirmado este viernes como nuevo Vocero Presidencial del Gobierno nacional. El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales luego de una reunión con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos.
Lo confirmó Adorni: Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial
El economista y diputado nacional por La Libertad Avanza fue confirmado por el propio Jefe de Gabinete. Tendrá a su cargo la comunicación oficial de la Casa Rosada.
"Todos los éxitos en esta nueva etapa, Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quien está haciendo grande a la Argentina nuevamente", expresó Adorni al comunicar la designación del dirigente libertario.
Quién es Adrián Ravier
Ravier tiene 48 años, es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y cuenta con una extensa trayectoria académica. Dictó clases en distintas universidades del país, entre ellas la UBA, ESEADE, UCES, la Universidad del Salvador y la Universidad Católica Argentina.
Actualmente se desempeña como profesor de Macroeconomía en la Universidad del CEMA y de Fundamentos de Economía en la Universidad Nacional de La Pampa. Además, es autor de publicaciones vinculadas a la teoría económica y al análisis macroeconómico.
Su vínculo con Milei y la política
En 2025 fue electo diputado nacional tras encabezar una alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en La Pampa. También ocupa la presidencia del partido oficialista en esa provincia.
Su relación con Javier Milei se remonta a años de participación conjunta en ámbitos académicos y debates económicos. Ambos compartieron actividades vinculadas a la divulgación de ideas liberales y presentaciones editoriales sobre política económica.
La designación fue celebrada por dirigentes cercanos al Presidente. Uno de los primeros en pronunciarse fue el asesor presidencial Santiago Caputo, quien escribió en redes sociales: "Felicitaciones Adrián Ravier. Que las fuerzas del cielo te acompañen".
Nueva etapa en la comunicación oficial
La llegada de Ravier implica una renovación en el área de comunicación gubernamental y lo ubica en uno de los cargos con mayor exposición pública dentro de la administración nacional.
Como vocero presidencial, tendrá la responsabilidad de comunicar las decisiones del Ejecutivo, brindar conferencias de prensa y actuar como nexo entre la Casa Rosada y los medios de comunicación.