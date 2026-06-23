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Ginóbili, espectador de lujo y ovacionado en el triunfo de Argentina

El máximo referente del básquet nacional fue con su familia al estadio de Dallas. Cuando las cámaras lo enfocaron, recibió un grato reconocimiento de los presentes.

Manu junto a su familia en el estadio para ver a la Selección Argentina.Manu junto a su familia en el estadio para ver a la Selección Argentina.
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La histórica actuación de Lionel Messi en el Mundial 2026 sigue generando repercusiones dentro y fuera del fútbol.

Entre los miles de argentinos que acompañaron a la Selección en Dallas estuvo Emanuel Ginóbili, una de las máximas leyendas del deporte nacional, quien no ocultó su emoción después de presenciar en vivo una nueva página dorada escrita por el capitán albiceleste.

Messi fue la gran figura en el triunfo 2 a 0 frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J. Con sus dos goles, el rosarino alcanzó los 18 tantos en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, superando la marca que ostentaba el alemán Miroslav Klose.

El mensaje de Manu

Tras el encuentro, Ginóbili compartió un mensaje en sus redes sociales que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos argentinos.

Hoy con la flia nos dimos el enorme gusto de ver un partido de Argentina en un Mundial por primera vez y, encima, ver al Diez transformarse en el máximo goleador histórico en mundiales. ¡Qué privilegio!”, escribió el bahiense, reflejando la admiración que genera Messi incluso entre las máximas figuras del deporte argentino.

Ginóbili fue un hincha más.Ginóbili fue un hincha más.

El exbasquetbolista, campeón olímpico en Atenas 2004 y ganador de cuatro anillos de la NBA con los San Antonio Spurs, viajó al estadio junto a su familia para seguir de cerca a la Selección. Radicado desde hace años en Estados Unidos, aprovechó la cercanía para acompañar al equipo de Lionel Scaloni en un partido que terminó siendo histórico.

Una admiración que viene de lejos

No es la primera vez que Ginóbili destaca públicamente el talento de Messi. Días atrás, luego del triplete del capitán argentino en el debut mundialista ante Argelia, el exjugador de básquet ya había reaccionado con humor y admiración en las redes sociales.

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La relación entre ambos trasciende los resultados. Son dos símbolos de distintas generaciones del deporte argentino, referentes que marcaron una época y que continúan despertando reconocimiento en todo el mundo. Por eso, la imagen de Ginóbili celebrando desde las tribunas mientras Messi rompía otro récord quedó como una de las postales más emotivas de la jornada.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Austria - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - June 22, 2026 Argentina's Lionel Messi scores their second goal REUTERS/Kai PfaffenbachEl segundo gol de Messi, sobre el final del partido. Reuters.

A los 38 años, el capitán albiceleste sigue ampliando su legado. Después de convertirse en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo y de alcanzar registros inéditos en la historia del torneo, sumó una nueva marca para una carrera que parece no tener techo.

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Y entre quienes fueron testigos privilegiados de esa hazaña estuvo Ginóbili, otra leyenda argentina que, por una tarde, se sentó en la tribuna para aplaudir a otra.

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