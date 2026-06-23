Una historia que conmueve al fútbol

La mujer de 99 años fanática de Lionel Messi que emocionó a todos en el Mundial

Se trata de la estadounidense Pauline Kana, quien entró al Guinness meses atrás. Estuvo en el Estadio AT&T de Dallas durante el triunfo de la Selección Argentina ante Austria y su cartel para el capitán se volvió viral.