La Copa del Mundo 2026 no solo regala récords y emociones dentro del campo de juego, sino también historias humanas que trascienden las fronteras del deporte.
La mujer de 99 años fanática de Lionel Messi que emocionó a todos en el Mundial
Se trata de la estadounidense Pauline Kana, quien entró al Guinness meses atrás. Estuvo en el Estadio AT&T de Dallas durante el triunfo de la Selección Argentina ante Austria y su cartel para el capitán se volvió viral.
Durante el vibrante triunfo de la Selección Argentina frente a Austria en Dallas, las cámaras de la transmisión oficial y las pantallas gigantes del estadio se detuvieron en una espectadora muy especial: Pauline Kana, una abuela estadounidense de 99 años que viajó especialmente para ver de cerca a su gran ídolo, Lionel Messi.
Pauline, quien reside en el estado de Ohio y celebrará sus 100 años el próximo 1º de agosto, se convirtió de inmediato en un fenómeno viral en las redes sociales. Sentada en las tribunas del Estadio AT&T, sostuvo con orgullo un cartel que rezaba: "Fan de Messi de 100 años".
La emotiva imagen coincidió con una jornada histórica para el astro rosarino, quien en ese mismo encuentro se consagró como el máximo goleador de la historia de los Mundiales.
Del Libro Guinness a los estadios del Mundial
El nombre de Pauline Kana ya era conocido para el público internacional y los usuarios de plataformas digitales. A fines de mayo, la mujer rompió un récord mundial oficial al ingresar al prestigioso Libro Guinness como la persona de mayor edad en realizar crowdsurfing (la práctica de ser transportada por el aire sobre las manos de una multitud).
Aquel asombroso episodio ocurrió durante un festival masivo en Bellville, Texas, coordinado por su nieto, el reconocido creador de contenido digital Ross Smith. En esa oportunidad, con exactamente 99 años y 274 días, Pauline fue elevada y trasladada de manera segura por una marea de cerca de 20.000 personas, demostrando una vitalidad y un carisma que asombran al mundo.
Una propuesta de casamiento y la sonrisa del "10"
El tierno vínculo entre la abuela norteamericana y el capitán argentino viene de arrastre. Su primera gran aparición pública ligada al fútbol se dio el año pasado, durante el Mundial de Clubes celebrado en los Estados Unidos. En un partido del Inter Miami, Pauline captó la atención de los presentes con un cartel sumamente ingenioso que preguntaba: "Messi, ¿querés casarte conmigo?".
En aquella ocasión, mientras realizaba los movimientos de calentamiento previo sobre el césped, el propio Messi localizó el letrero en las gradas, deteniéndose para regalarle una sonrisa y un afectuoso saludo a la distancia.
Aquel pequeño gran gesto de respeto y calidez terminó por sellar la fidelidad de una hincha formidable que, a las puertas de cumplir un siglo de vida, no dudó en trasladarse a Texas para volver a ovacionar al mejor del mundo en su última gran cita ecuménica.