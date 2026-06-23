El Mundial 2026 sigue regalando postales inolvidables en las que el fútbol y el espectáculo se fusionan por completo.
Pampita y Zaira Nara marcaron tendencia con sus looks en la previa de la Selección Argentina en Dallas
Las modelos revolucionaron el Estadio AT&T en la antesala del triunfo ante Austria. En medio de la cobertura del Mundial, combinaron camisetas reversionadas, prendas urbanas y el infaltable aliento junto a los hinchas.
En la previa del vibrante segundo encuentro de la Selección Argentina frente a Austria, todas las miradas en las afueras del imponente Estadio AT&T de Dallas se concentraron en dos de las máximas figuras de la moda y la televisión de nuestro país: Carolina “Pampita” Ardohain y Zaira Nara.
Instaladas en los Estados Unidos, las modelos llegaron al recinto desde muy temprano. Lejos de pasar desapercibidas, se ganaron la ovación de los miles de fanáticos albicelestes que tiñeron Texas de celeste y blanco, sumándose de lleno a los cánticos, los saltos y las tradicionales muestras de afecto del público.
Los detalles de los looks
Fieles a sus estilos, cada una aportó una impronta única para alentar al conjunto nacional. Tras haber causado sensación en el debut frente a Argelia con un sofisticado corset patrio, Pampita optó esta vez por una propuesta que combinó frescura y vanguardia.
La conductora lució una versión cropped (corta a la altura de la cintura) de la clásica camiseta de la Selección Argentina, que matizó a la perfección con un pantalón de jean blanco de tiro alto, tacones marrones, anteojos de sol y el cabello completamente lacio y planchado.
Por su parte, Zaira Nara se inclinó por una línea de fuerte impronta urbana y sporty chic. En un primer momento, se mostró con un conjunto de pantalón y buzo estilo rompevientos en azul noche, adornado con sutiles tiras celestes y blancas oficiales.
Sin embargo, minutos más tarde deslumbró al quitarse el abrigo y revelar un jugado body strapless color celeste con audaces aberturas laterales (cut-out) a la altura de la cintura, completando el estilismo con tacos negros y una minicartera cruzada.
El aliento en primera persona
Además de cumplir con sus compromisos frente a las cámaras de transmisión junto al "Pollo" Álvarez y Andy Kusnetzoff, las dos modelos se tomaron el tiempo para sacarse fotos con los hinchas y conversar con las familias que hacían su ingreso al estadio.
Una vez ubicadas en las modernas instalaciones del Estadio AT&T, Pampita no ocultó su asombro ante la infraestructura tecnológica del evento. “Estamos impactados con todas las comodidades que tiene el estadio, la pantalla es gigante. Está muy bien el clima, la entrada fue rapidísima y sin demoras, totalmente distinto al partido anterior”, relató entusiasmada durante la transmisión.
Asimismo, destacó el fenómeno global que genera el equipo: “Tuvimos la suerte de recibir a muchísimos hinchas argentinos y también a personas de todo el mundo que hoy llevan nuestra camiseta, principalmente por el amor que le tienen a Lionel Messi”.