Moda en el Mundial

Pampita y Zaira Nara marcaron tendencia con sus looks en la previa de la Selección Argentina en Dallas

Las modelos revolucionaron el Estadio AT&T en la antesala del triunfo ante Austria. En medio de la cobertura del Mundial, combinaron camisetas reversionadas, prendas urbanas y el infaltable aliento junto a los hinchas.