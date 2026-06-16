En medio de un presente brillante tanto en lo personal como en lo laboral, Carolina “Pampita” Ardohain armó las valijas y viajó a Miami, Estados Unidos.
Pampita sufrió una insólita estafa al comprar figuritas del Mundial
Durante su participación en el stream de DGO desde Miami, la modelo relató la odisea que vivió al intentar sorprender a sus hijos con una caja de figuritas de la Copa del Mundo.
El motivo de su viaje es doblemente emocionante: por un lado, se sumó a la cobertura especial del stream de DGO, y por el otro, se dispuso a alentar con todo el corazón a la Selección Argentina durante su paso por el Mundial 2026.
Sin embargo, más allá de la alegría futbolera, la modelo se convirtió en el centro de atención tras revelar una increíble y frustrante situación que le tocó vivir antes de partir.
Durante su participación en el programa "Mundo Mundial", Pampita decidió abrir su corazón y compartir con los conductores y la audiencia una odisea que dejó a todos con la boca abierta.
Con la simpatía que la caracteriza, pero sin ocultar la indignación que le causó el hecho, la conductora relató cómo fue víctima de una estafa virtual al intentar hacerles un regalo muy especial a sus hijos varones, fanáticos de la Copa del Mundo.
La estrategia que terminó en dolor de cabeza
Todo comenzó con una idea práctica para ahorrar tiempo y complacer a sus tres hijos más chicos. “Fui estafada, les quiero contar. En un momento, como tengo tres pibes, dije ‘vamos a comprar la caja grande y la divido para los tres y listo, compro una sola vez y se acabó el tema’”, explicó Pampita al aire, detallando la logística familiar que había planeado para el álbum oficial del Mundial.
La compra se realizó de manera online y, según la plataforma, el paquete provenía del exterior, por lo que la entrega demandaría entre una y dos semanas. Ese período de espera se transformó en una verdadera tortura psicológica debido a la ansiedad lógica de los pequeños.
“Bueno, compro la caja, venía de no sé dónde y demoraba una semana o dos. Los chicos, todos los días, ‘¿llegó la caja? ¿Llegó la caja?’. Porque, claro, yo no compraba figuritas porque había comprado la bendita caja”, recordó con humor.
La presión escolar y la "bendita caja"
A medida que pasaban los días, la situación en la casa de la modelo se volvía más compleja. El furor por el Mundial 2026 estaba en su punto más alto y en el colegio de los niños el intercambio de figuritas era el único tema de conversación. Mientras tanto, los hijos de Pampita se quedaban afuera del gran ritual escolar por culpa de la demora del envío.
“En dos semanas, los pibes estaban re aburridos porque todo el colegio estaba cambiando figuritas. ‘Mamá, ¿la caja?’, y yo, ‘ya viene la caja, tené paciencia, vas a tener mil figuritas’.
‘No, pero están todos cambiando, comprame en el kiosco’. ‘No, porque compré la caja’”, continuó en su divertido pero dramático relato, reflejando la insistencia de los chicos y su propia firmeza basada en una compra que creía segura.
Puré de tomate en lugar de figuritas
Finalmente, el día tan esperado por la familia Ardohain llegó, pero el desenlace fue completamente inesperado y desopilante. El cartero tocó el timbre y entregó el paquete que supuestamente contenía las miles de ilusiones mundialistas de sus hijos. Sin embargo, la realidad dentro del envoltorio era otra.
Para sorpresa de todos, al abrir el paquete, Pampita no encontró los ansiados paquetes con las caras de los futbolistas. “Llega la caja y eran dos cajas de puré de tomate… ocupaban exactamente el mismo tamaño que una caja. Lo peor… estafada, totalmente estafada”, concluyó la modelo, desatando las risas y la incredulidad de todos en el estudio de DGO en Miami.
A pesar del mal trago y de la desilusión inicial de los chicos, la anécdota ya forma parte de las tantas historias que rodean la fiebre mundialista de este 2026.