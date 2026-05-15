Carolina “Pampita” Ardohain compartió una profunda publicación en sus redes sociales para recordar a Blanca, su hija mayor fallecida en 2012, en la fecha en la que habría celebrado sus 20 años.
Pampita recordó a su hija Blanca con un emotivo mensaje el día en que habría cumplido 20 años
La modelo compartió un sentido homenaje en redes, recordando momentos únicos y reflexionando sobre la maternidad y la pérdida de un hijo.
La modelo y conductora acompañó el mensaje con imágenes de ambas tomadas frente a una webcam y escribió un extenso texto cargado de emoción, recuerdos y reflexiones sobre la maternidad y el dolor por la pérdida.
“Les presto mis zapatos”
En su publicación, Pampita utilizó repetidamente la frase “Les presto mis zapatos” para describir distintas experiencias y sentimientos relacionados con la vida junto a su hija.
A través de una especie de poesía, evocó momentos cotidianos y recuerdos de la infancia de Blanca, desde su sonrisa y su voz hasta los juegos, las canciones y los abrazos compartidos.
“A los que no pueden dimensionar cómo es que el mundo se ponga de cabeza con una llegada… Les presto mis zapatos”, escribió al inicio del texto. La conductora también recordó la personalidad de la niña y destacó su alegría, ternura y vínculo con la familia.
El recuerdo de su hija
Durante el mensaje, Pampita definió a Blanca como “una amiga leal y buena” y como una hermana dedicada y afectuosa. Además, habló sobre las marcas emocionales que deja la ausencia de un hijo y describió el dolor que atraviesa desde su pérdida. “A los que nunca perdieron lo más preciado…”, expresó en uno de los fragmentos más conmovedores de la publicación.
El texto alternó recuerdos felices con reflexiones sobre el duelo, aunque siempre manteniendo presente el amor y el agradecimiento por haber compartido su vida con ella.
Hacia el final del homenaje, Pampita volvió a mencionar la frase que atravesó toda la publicación y cerró con palabras dedicadas a la experiencia de ser madre de Blanca. “A los que no descubrieron que el amor todo lo puede… A los que no se imaginan el honor tan grande que es ser tu mamá hace 20 años”, escribió.
La publicación generó una gran repercusión en redes sociales y recibió numerosos mensajes de apoyo y acompañamiento por parte de seguidores y figuras del espectáculo.