Durante una entrevista en streaming, Nati Jota le hizo una pregunta a Estanislao “Tani” Bachrach, pero la respuesta del divulgador científico no conformó a la conductora. Ante eso, ella reaccionó con ironía y lanzó: “Ah, es que no lo sabés. Ok, perfecto. Bueno, Tani, gracias por haber venido”.
"Se terminó la columna": la tajante decisión de Nati Jota tras un comentario de Estanislao Bachrach
Lo que comenzó como una charla distendida entre la conductora de "Sería increíble" y el divulgador científico terminó en un momento de fuerte intercambio al aire que incomodó a todos.
Aunque en un principio la frase pareció tener un tono humorístico, el clima en el estudio empezó a cambiar. Minutos más tarde, Nati volvió sobre el tema y le marcó al invitado una actitud que le había resultado incómoda durante la conversación. “Cuando te hago una pregunta me decís ‘no te quiero contestar’”, le reprochó.
La frase que desató todo
La tensión escaló cuando Bachrach respondió con una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, especialmente en X y TikTok. “Eso es la Argentina. Cualquiera que tiene un micrófono dice cualquier pelotudez con tal de no decir ‘no sé’”, expresó el especialista.
Tras ese comentario, el ambiente quedó visiblemente incómodo. Si bien Bachrach intentó bajar el tono y aclaró que se trataba de un chiste, Nati decidió dar por terminada la participación del invitado. “Acá viene gente muy amorosa. Bueno, está bien, pero por eso ya se terminó la columna”, afirmó.
Toto Kirzner quiso poner calma
Mientras Toto Kirzner buscaba distender el momento, Bachrach comenzó a quitarse los auriculares para retirarse del aire. Finalmente, Nati cerró el segmento con una frase que dejó en evidencia el malestar que se vivió en el estudio: “No, no estoy para nada apurada, pero se terminó la columna. Gracias por haber venido”.