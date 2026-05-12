La gala de eliminación en Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) alcanzó niveles máximos de tensión con un duelo final entre Daniela De Lucía y Danelik. Ambas participantes, referentes de bandos opuestos dentro de la casa, protagonizaron una votación sumamente reñida que terminó con la salida de la "coach" del certamen.
El insólito error matemático de Telefe que enfureció a los fans de Gran Hermano
El fallo en la suma de porcentajes durante la gala de eliminación provocó acusaciones de fraude y desconfianza entre los seguidores del reality.
Sin embargo, el resultado quedó empañado por una falla técnica que desató una ola de críticas en las plataformas digitales.
Error de cálculo
El momento de mayor desconcierto ocurrió cuando Santiago del Moro solicitó la visualización de los cómputos parciales antes de anunciar el nombre de la eliminada. La placa reflejó cifras desconcertantes: 53,1% frente a un 56,9%. La suma de ambos porcentajes arrojaba un total del 110%, una inconsistencia matemática que generó murmullos inmediatos en el estudio y una explosión de quejas en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en instalar la palabra "fraude".
Ante la evidente equivocación, el conductor justificó el incidente tras un corte comercial. Según explicó Del Moro, se trató de un "error de tipeo" cometido al transcribir los datos proporcionados por la escribana. Minutos después, la pantalla mostró las cifras corregidas, marcando un 52,9% contra un 47,1%.
El conductor vs. la tribuna
La rectificación de los números no calmó los ánimos en el piso. Ante los gritos y reproches del público presente, Del Moro reaccionó con firmeza: “Chicos, si no saben cuál es cuál”, espetó, haciendo hincapié en que, en ese momento, las cifras se mostraban sobre siluetas anónimas y no sobre los rostros de las nominadas.
La controversia escaló rápidamente en el ámbito periodístico. Ángel de Brito compartió los fragmentos del error en sus redes con un irónico comentario sobre los "nervios" del vivo. Por su parte, los seguidores del programa reflotaron teorías de ediciones anteriores, calificando el episodio como un "papelón" y cuestionando la transparencia del sistema de votación.
La eliminación de Daniela
En esta edición particular, la dinámica de la placa fue atípica, ya que los concursantes desconocían quiénes eran los nominados y cómo se había integrado la lista de candidatos a abandonar la casa. El proceso de salvación comenzó con Cinzia Francischiello, quien salió de peligro con apenas el 4,8% de los votos, dejando un mensaje directo contra sus oponentes antes de retirarse.
Posteriormente, Emanuel Di Gioia y Franco Zunino fueron puestos a salvo, dejando el escenario servido para el enfrentamiento final. En la resolución del voto negativo y secreto, se confirmó que Daniela De Lucía debía abandonar la competencia al recibir el 52,7% de los votos, consolidando su salida en una de las noches más accidentadas del reality.