La convivencia en Gran Hermano: Generación Dorada volvió a quedar al borde del estallido con un cruce que dejó a la casa en silencio. Durante una cena especial encabezada por Santiago del Moro, Cinzia Francischiello apuntó sin vueltas contra Emanuel Di Gioia y protagonizó uno de los enfrentamientos más tensos de la temporada.
Gran Hermano: Cinzia destrozó a Emanuel y dejó en shock a todos en la casa
La participante venezolana fue directa contra uno de los jugadores más fuerte de la edición durante una cena especial encabezada por Santiago del Moro. Lo acusó de tener un juego “cobarde”, mientras el resto de la casa evitó intervenir.
El momento se originó cuando el conductor les pidió a los participantes que dijeran a quién querían ver fuera de la casa en la próxima gala de eliminación. Lo que parecía una dinámica más del juego terminó convirtiéndose en una descarga frontal de la venezolana contra uno de los jugadores más discutidos del reality.
Cuando llegó su turno, Cinzia no dudó. “Quiero que se vaya Emanuel, porque es narcisista, es machista y, no conforme con eso, es cagón”, lanzó frente a todos sus compañeros, en una frase que generó impacto inmediato dentro de la casa.
La participante también cuestionó la estrategia de Emanuel y lo acusó de exponer a otros jugadores para protegerse. Según planteó, su forma de juego se basa en “lanzar a las personas al frente”, resguardarse y apoyarse en “guardaespaldas” dentro de la casa.
Cinzia vinculó además su crítica con los mensajes que algunos participantes habían recibido de sus familiares durante la gala. En ese sentido, recordó la advertencia que Sol le había hecho a Emanuel y le habló directamente a Yanina Zilli, a quien le sugirió jugar de manera individual y no depender del grupo que rodea al participante.
Emanuel intentó responder sin escalar todavía más la discusión. Dijo que no coincidía con nada de lo planteado por Cinzia, remarcó que ella ya había quedado fuera del juego y sostuvo que no le interesaba un versus con ella, sino con Manu. Sin embargo, su reacción dejó ver incomodidad ante la dureza del planteo.
El silencio del resto de la casa terminó siendo otro dato fuerte de la noche. Salvo Gladys “La Bomba Tucumana”, que se acercó para abrazarlo después del cruce, casi nadie salió a respaldar públicamente a Emanuel. La escena dejó expuestas las tensiones internas, la fragilidad de algunas alianzas y un clima cada vez más inestable dentro del reality.