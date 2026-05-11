“Narcisista, machista y... ”

Gran Hermano: Cinzia destrozó a Emanuel y dejó en shock a todos en la casa

La participante venezolana fue directa contra uno de los jugadores más fuerte de la edición durante una cena especial encabezada por Santiago del Moro. Lo acusó de tener un juego “cobarde”, mientras el resto de la casa evitó intervenir.