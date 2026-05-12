La casa de “Gran Hermano: Generación Dorada” vivió este lunes una nueva gala de eliminación que volvió a modificar el escenario del reality de Telefe. Después de una noche cargada de expectativa, Santiago del Moro anunció la salida de Daniela De Lucía, quien quedó eliminada tras enfrentarse en el tramo final de la votación con Danelik Galazán.
Gran Hermano: quién fue eliminado y cómo quedó la casa
Daniela De Lucía abandonó el reality tras perder el mano a mano final con Danelik Galazán. La gala estuvo marcada por una placa secreta, tensión entre los participantes y nuevas estrategias dentro del juego.
La participante se convirtió así en la nueva eliminada del programa en una instancia clave de la competencia, donde el margen de maniobra para los jugadores comienza a reducirse y cada decisión dentro de la casa adquiere mayor peso estratégico. Antes de retirarse, Daniela se despidió de sus compañeros con abrazos y palabras de agradecimiento por el tiempo compartido.
Tensión e incertidumbre
La eliminación se produjo luego de varios días atravesados por una dinámica poco habitual dentro del programa. Esta semana, la producción implementó una “placa secreta”, modalidad que alteró las estrategias tradicionales de nominación y generó incertidumbre entre los participantes.
Los jugadores ingresaron al confesionario sin conocer cómo quedaría conformada la placa definitiva y tampoco recibieron información sobre los votos emitidos. Esa mecánica alimentó especulaciones dentro de la casa y derivó en nuevas tensiones entre distintos grupos y alianzas.
La placa original había quedado integrada por Daniela De Lucía, Danelik Galazán, Emanuel Di Gioia, Cinzia Francischiello, Franco Zunino y Luana Fernández. Sin embargo, Luana fue salvada posteriormente y salió de la zona de riesgo antes de la gala definitiva.
Durante la emisión del lunes, Santiago del Moro fue anunciando a los participantes que continuaban en competencia. Según reconstruyeron distintos medios especializados, la primera en salir oficialmente de peligro fue Cinzia Francischiello, mientras que más tarde también lograron asegurarse una semana más Emanuel Di Gioia y Franco Zunino.
De esa manera, el mano a mano final quedó conformado entre Daniela y Danelik, dos participantes que ya aparecían entre las más comprometidas en las encuestas previas realizadas en redes sociales y sitios especializados.
Finalmente, cerca del cierre de la gala, Del Moro comunicó que Daniela debía abandonar la casa. De acuerdo con la información difundida tras la emisión, obtuvo el 52,7% de los votos negativos en la definición final.
Cómo sigue el juego
Con la salida de Daniela De Lucía, “Gran Hermano” ingresa en una etapa cada vez más decisiva. El reality ya redujo considerablemente el número de participantes y las alianzas internas empiezan a redefinirse semana tras semana.
En los días previos a la gala también habían circulado versiones sobre un posible abandono voluntario de Daniela debido a problemas de salud vinculados a molestias intestinales y estomacales. Sin embargo, la participante permaneció en competencia hasta la votación del público y finalmente dejó la casa por decisión de los televidentes.
La eliminación generó repercusiones inmediatas en redes sociales, donde seguidores del programa debatieron sobre la estrategia de la placa secreta y el impacto que podría tener en las próximas semanas. El sistema de votación negativa volvió a ser determinante en una edición que viene mostrando fuertes divisiones entre grupos y constantes cambios en las preferencias del público.
Mientras tanto, dentro de la casa continúan los reacomodamientos. Algunos participantes quedaron fortalecidos tras superar la placa, mientras que otros comenzaron a quedar expuestos frente al público luego de los últimos conflictos y discusiones emitidos en el programa.
La producción apuesta además a sostener el interés de la audiencia mediante nuevas dinámicas y modificaciones en las reglas de juego. En ese contexto, la placa secreta introducida esta semana marcó uno de los movimientos más comentados de la temporada.
Con una competencia cada vez más ajustada, el reality entra ahora en otra semana clave, donde las nominaciones y las alianzas internas volverán a definir el futuro de los jugadores que siguen en carrera por el premio mayor.