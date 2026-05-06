Este miércoles 6 de mayo, la atención de las redes sociales se centró en la intimidad de los Anderson. Evangelina aprovechó la fecha especial para saludar públicamente a Celeste, quien no solo es su hermana sino también su maquilladora de confianza y una de sus compañeras más cercanas en cada proyecto profesional.
El impactante parecido entre Evangelina Anderson y su hermana Celeste que es viral
En el marco del cumpleaños de su hermana y mano derecha, la modelo compartió una imagen en redes sociales que despertó una ola de asombro entre sus seguidores. El "calco" físico entre ambas no pasó desapercibido, resaltando un vínculo que trasciende lo familiar para consolidarse en lo profesional.
"Feliz cumple Ange de mi vida. Deseo que seas muy feliz, te amo", escribió la modelo, acompañando el mensaje con una fotografía que dejó en evidencia la genética compartida: rasgos faciales casi idénticos, miradas similares y la misma sonrisa que caracteriza a la exesposa de Martín Demichelis.
La reacción de los seguidores: "Parecen clones"
La repercusión fue inmediata. En cuestión de minutos, el posteo se llenó de interacciones de usuarios asombrados por la similitud visual. Entre los comentarios más repetidos destacaron frases como "¿Dónde estaba escondida?", "¿Nunca dijiste que eran gemelas?" y "Son iguales".
Si bien Evangelina suele compartir fragmentos de su vida diaria junto a sus hijos y sus desafíos laborales en la televisión argentina, las apariciones de sus hermanas —Celeste y Jazmín, esta última dedicada al entrenamiento personal— suelen generar un interés particular en el público, que celebra ver el costado más humano y familiar de la famosa.
Entre el éxito laboral y los vínculos personales
Este momento de distensión llega en un presente muy activo para Anderson, quien se encuentra consolidando su lugar en la pantalla chica tras su regreso al país. La modelo ha sabido mantener su perfil profesional en alto, incluso frente a las constantes versiones sobre su vida privada que circulan en los medios de espectáculos.
La complicidad con Celeste, con quien recientemente compartió un viaje a Milán por compromisos en la industria de la moda, refuerza la idea de que su familia de origen es el pilar fundamental que la sostiene en esta nueva etapa de su vida.
La viralización de esta imagen no es solo un fenómeno de redes sociales por una coincidencia estética, sino que refleja el fuerte vínculo que une a las hermanas Anderson. En un mundo de exposición constante, Evangelina elige celebrar sus raíces y compartir con su audiencia la felicidad de los afectos más cercanos, demostrando que, más allá de las luces de las cámaras, lo más importante sigue siendo el hogar.