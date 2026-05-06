Dos gotas de agua

El impactante parecido entre Evangelina Anderson y su hermana Celeste que es viral

En el marco del cumpleaños de su hermana y mano derecha, la modelo compartió una imagen en redes sociales que despertó una ola de asombro entre sus seguidores. El "calco" físico entre ambas no pasó desapercibido, resaltando un vínculo que trasciende lo familiar para consolidarse en lo profesional.