Flor de la V participó este martes del móvil del programa matutino de Moria Casán por la pantalla de El Trece y protagonizó una entrevista distendida, cargada de humor, complicidad y frases sin filtro. En ese clima relajado, ambas figuras repasaron distintos temas y dejaron varios momentos que rápidamente llamaron la atención.
“Me enamoré de mujeres”: la confesión de Flor de la V que sorprendió a Moria Casán
Durante una entrevista en “La mañana con Moria”, la conductora de Los Profesionales (El Nueve) habló a fondo de su intimidad y reveló los nombres de las principales protagonistas le provocaron un sentimiento tan especial.
Durante la charla, la conductora y la diva se animaron a participar del clásico juego “Yo nunca”, una dinámica que abrió la puerta a una confesión inesperada. Fue entonces cuando Flor reconoció que en más de una ocasión se enamoró en el ámbito laboral.
Flor de la V se sinceró
“Yo sí me he enamorado en el trabajo. Lo que me sorprendió es que me enamoré de mujeres”, expresó Flor de la V con total naturalidad. Su declaración generó la inmediata reacción de Moria, quien no dejó pasar el comentario y quiso saber más.
Fiel a su estilo directo, Moria le preguntó si podía revelar de quiénes se había enamorado. Antes de dar nombres, Flor explicó que esas situaciones estaban vinculadas con la admiración artística y con la forma en que algunas compañeras se desenvolvían sobre el escenario.
La conductora señaló que muchas veces la seducía el arte, el personaje y la presencia escénica de ciertas mujeres, aunque aclaró que se trató de enamoramientos platónicos. Además, reconoció que en aquel momento era más prejuiciosa y que esos sentimientos nunca llegaron a concretarse.
Los nombres que reveló
Finalmente, Flor de la V reveló que las mujeres que más la impactaron fueron Eliana Guercio y Claudia Fernández. Según contó, ambas tenían una manera particular de pararse en escena, caminar y captar la atención del público.
Sobre Eliana, destacó su impactante presencia escénica, especialmente al bajar las escaleras en el teatro. En cuanto a Claudia, resaltó su forma de moverse y desenvolverse sobre el escenario, a la que definió como cautivante. La confesión cerró uno de los momentos más comentados de la entrevista.