Una entrevista distendida

“Me enamoré de mujeres”: la confesión de Flor de la V que sorprendió a Moria Casán

Durante una entrevista en “La mañana con Moria”, la conductora de Los Profesionales (El Nueve) habló a fondo de su intimidad y reveló los nombres de las principales protagonistas le provocaron un sentimiento tan especial.