Detalles de la serie que llega en agosto

"Moria" en Netflix: el juego de espejos detrás de la diva más provocadora del país

Recorre la vida de Casán con una estructura fragmentada y la interpretación de tres actrices. Lejos de la biopic tradicional, propone una relectura donde pasado y presente se cruzan para indagar cómo se construyó su mito.