Comedia y música ciudadana

Ofidio Dellasoppa: el tango que se ríe de sí mismo

El personaje de Silvio Cattaneo regresa con un espectáculo en CABA que asume la tradición del tango con una mirada contemporánea e irónica. El apoyo, ahora, proviene de un cuarteto femenino que lo acompaña en escena.