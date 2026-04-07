La historia de Clara Mind tiene varias coordenadas geográficas. Cantante y compositora oriunda de La Plata, vivió durante un tiempo en los Emiratos Árabes hasta que se instaló en Doha, Qatar, donde desarrollaba, hasta hace unos días, su actividad profesional como cantante.
Es argentina, vivía en Qatar, la guerra la obligó a irse y acaba de lanzar un nuevo disco
La cantante y compositora lanzó su EP “Let the Music Shine On You”, un trabajo grabado entre Argentina y Medio Oriente, atravesado por viajes, cambios forzados y una mirada sobre la música como refugio, comunidad y resistencia cultural.
El 20 de marzo lanzó su EP titulado "Let the Music Shine On You". Unos días antes, Florencia Meluso, quien colabora con la difusión del trabajo de Clara, había contactado al autor de este artículo para proponer una entrevista con la artista.
Sin embargo, debido a la guerra en Medio Oriente, que convulsionó la vida de toda la región, la cantante debió mudarse a Italia, por lo que la entrevista tuvo que postergarse algunas semanas.
La intención de Clara es volver a Medio Oriente, donde se siente muy cómoda con su trabajo, cuando disminuyan las constantes amenazas de bombardeo.
Más allá de ese paréntesis, el EP puede leerse como un acto de resistencia en un mundo obstinado en ir en otra dirección. En sus letras, Clara habla sobre la importancia del sostén en los vínculos, la presencia y la escucha.
"Let the Music Shine On You" es una "invitación a descubrir que no estamos solos, que somos seres humanos viviendo experiencias diferentes, en distintas culturas. Habla sobre la importancia del sostén en los vínculos, la presencia y la escucha”, dijo Clara a El Litoral.
"En Medio Oriente tuve la posibilidad de conocer a mi familia, la familia que uno elige en su camino de vida, amigos con quienes compartimos diferentes vivencias y también lo que significa 'Let the Music Shine On You': dejar que la música brille en uno", subrayó.
Y añadió: "Creo que habitar lo diferente es muy lindo, porque nos hace sentir que estamos acompañados. Aceptar lo diferente también implica estar dispuestos a perder algo, a dejar algo atrás".
Una diosa inspiradora
-El EP está inspirado en la pintura "El nacimiento de Venus". ¿Cómo dialoga esa imagen de belleza, nacimiento y renovación con el clima emocional de las canciones?
-Así es, el EP tiene un trabajo de investigación creativa con Analia Debernardi, escritora de Buenos Aires. Inspirado en "El Nacimiento de Venus" (diosa romana) o Afrodita (diosa griega), que representa la llegada de la diosa a la orilla, nacida del mar, simbolizando la belleza, el amor y la renovación.
En el cuadro de Botticelli, podemos apreciar a la diosa Venus, semidesnuda representando el soltar las máscaras aunque reconociendo los límites, la llegada de las cuatro estaciones, otoño, invierno, primavera y verano.
En la canción "Mi Verdad", hablo de las flores, aire, fuego y mar, que viene a simbolizar el agradecimiento a las estaciones del año, que cada una nos deja una enseñanza diferente.
La renovación en "Ya no lo creo", canción que invita a darnos la oportunidad de contemplar las elecciones, y de llevarlas a cabo, de accionar con “Let The Music Shine On You” invitando a renacer desde el interior.
Al encuentro de nuevos ríos
-En la presentación del disco hablás del arte como una forma de resistencia en tiempos de violencia y conflictos. ¿Qué lugar pensás que puede ocupar la música hoy frente a ese escenario global?
-Me resulta muy difícil, dada mi alta sensibilidad, poder asimilar los tiempos presentes que estamos viviendo. A veces, en el silencio que habito, me pregunto ¿hacia dónde va la humanidad? ¿Por qué volvemos a repetir momentos crudos de la historia mundial?
La música es conexión y comunidad. Su aporte a la vida de los humanos nos invita a la unidad, es el camino a la expresión libre, para convocar a resistir en tiempos violentos. No hay que permitir que agresividad o crueldad sigan avanzando, la música debe ser el estandarte que nos invite al encuentro.
La música es una forma de resistencia ante momentos conflictivos, nuestro cable a tierra como la danza, la pintura, el cine y el teatro. La música es la forma, la música es el cauce y la salida al encuentro de nuevos ríos.
Raíces y comunidad
-Las canciones se grabaron entre distintos países y con músicos argentinos, mientras tu voz se registró en Doha. ¿Cómo fue ese proceso creativo a distancia y qué buscaste preservar de la identidad musical argentina dentro del proyecto?
-Las canciones fueron grabadas en dos países diferentes. Por un lado, en Argentina se llevó a cabo la grabación de la banda completa, en el estudio Mirífico, en la ciudad de La Plata, por el mes de marzo de 2025, junto con la dirección y producción musical de Marcos Archetti.
Una vez que definimos las tomas junto con Marcos, continuamos con la etapa de grabación de voz principal, coros y guitarra acústica, en la ciudad de Doha, Qatar, por el mes de junio.
La verdad que fue un hermoso trabajo y proceso creativo, desde que comencé a escribir y componer las canciones en guitarra el 2023, en la ciudad de Dubai, donde en ese momento estaba radicada.
Me siento agradecida por los colegas que me han acompañado que confían en el proyecto musical y que dan su apoyo al arte. “Let The Music Shine On You”, es una de las canciones que decidí hacer como forma de regalo y agradecimiento a todas las diferentes culturas que tuve y tengo el placer de conocer.
Desde la identidad musical argentina este EP busca preservar las raíces de donde nací, y el significado de invitación al encuentro en comunidad.