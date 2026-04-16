Memorias de Santa Fe

La increíble historia del robo del cadáver de Chaplin y el eco que tuvo en las páginas de El Litoral

Ocurrió en 1978, pocos meses después del fallecimiento del actor. La crónica incluyó rumores de traslados clandestinos y cartas "enfermizas". El Litoral informó sobre el robo, siguió los hechos a lo largo de las semanas y hasta editorializó sobre la bajeza moral de atacar a un ícono.