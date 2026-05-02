El aire acondicionado, en la mira

“La semana que viene retomo mi programa”: Mirtha Legrand se recuperó y habló de su salud

La diva de los almuerzos se encuentra mejor y llevó tranquilidad a sus fans: “Fue bronquitis y muy fuerte”. Habría tomado frío en la obra de Nico Vázquez. Ángel de Brito dio más detalles.