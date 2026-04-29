La salud de Mirtha Legrand, un ícono que trasciende generaciones, ha mantenido en vilo al espectáculo nacional durante las últimas dos semanas. Sin embargo, las noticias que llegan desde su círculo íntimo son alentadoras. La conductora, que a sus 99 años continúa desafiando el paso del tiempo con una lucidez admirable, se encuentra en proceso de recuperación de una bronquitis que la obligó a alejarse momentáneamente de la pantalla de El Trece.
Dieron a conocer el estado de salud de Mirtha Legrand
Tras cumplir doce días de recuperación por un cuadro de bronquitis, "La Chiqui" seguirá las recomendaciones médicas y no grabará sus programas esta semana.
El periodista Adrián Pallares, a través de sus redes sociales, llevó tranquilidad a los seguidores de la diva al informar sobre su notable mejoría. Según lo expresado por Pallares, Mirtha Legrand "evoluciona favorablemente de su cuadro de bronquitis". El periodista detalló que la conductora se encuentra descansando en su domicilio, pero lejos de mantenerse aislada, continúa conectada con sus afectos.
Un dato que refleja su vitalidad es que, al momento de la información, la diva se encontraba manteniendo una charla telefónica con su gran amigo y ex productor, Carlos Rottemberg. Este gesto confirma que su recuperación marcha por buen camino y que su ánimo permanece intacto a pesar del reposo obligado.
El deseo de volver
La principal motivación de Mirtha para completar su tratamiento es, sin dudas, su pasión por el trabajo. Pallares subrayó que "La Chiqui" está "de buen ánimo y esperando regresar al trabajo lo más pronto posible". Aunque la recomendación médica sigue siendo la prioridad, la conductora ya tiene la mirada puesta en sus clásicas "mesazas" de los fines de semana.
Aunque inicialmente se habló de un resfrío leve, el cuadro derivó en una afección bronquial que requiere cuidados estrictos. Marcela Tinayre, hija de la diva, aclaró la situación en diálogo con la prensa: "Mamá se enfermó de una 'estupidez', porque si algo tiene es buena salud. El aire le atacó los bronquios y su doctor le indicó entre 18 y 20 días de cuidados".
Actualmente, Mirtha transita su día 12 de recuperación. Si bien ya no requiere antibióticos y se encuentra de excelente ánimo, la decisión de no retomar las grabaciones este fin de semana responde a una prevención lógica. "No tiene una edad para estar en la calle con una gripe mal curada", subrayó Tinayre, descartando cualquier versión alarmante que circuló en las últimas horas.
El día a día de "La Chiqui"
Lejos de la pasividad, Mirtha mantiene su rutina intelectual desde su domicilio. Según trascendió, la conductora lee los diarios, sigue de cerca la actualidad televisiva y recibe visitas diarias de su familia para tomar el té. Su médico de cabecera, el Dr. Semeniuk, ha sido tajante: la prioridad es evitar recaídas por el frío estacional o el uso de aire acondicionado en los estudios de televisión.
Ante la ausencia de la anfitriona, su nieta Juana Viale continuará al frente de las emisiones de este fin de semana. La dinámica de reemplazo ya es habitual en el clan Legrand-Tinayre, permitiendo que el formato se mantenga vigente mientras la "leyenda" termina de fortalecer su salud para un regreso que, se espera, sea "impecable y fantástico".