La conductora Mirtha Legrand volvió a comunicarse con su público este jueves para llevar tranquilidad sobre su estado de salud. Luego de haber suspendido la emisión de su clásico programa el fin de semana pasado, la diva confirmó que continuará en reposo por recomendación médica.
Mirtha Legrand sigue en reposo por una “leve gripe” y retrasa su regreso a la TV
A través de su cuenta en X (ex Twitter), “La Chiqui” explicó los motivos de su ausencia y agradeció las muestras de afecto recibidas en los últimos días.
Hola! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año...tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme. Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación. Besito, chau chau!— Mirtha Legrand (@mirthalegrand) April 23, 2026
A través de su cuenta en la red social X (ex Twitter), “La Chiqui” explicó los motivos de su ausencia y agradeció las muestras de afecto recibidas en los últimos días.
“Hola! ‘Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año...tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme. Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación. Besito, chau chau!’”, escribió la histórica conductora.
Qué le pasó a Mirtha Legrand
Según detalló la propia Legrand, atraviesa un cuadro viral leve, típico de los cambios de estación. Por precaución, su médico le indicó extender el reposo domiciliario unos días más, lo que impacta directamente en su agenda televisiva.
La semana pasada, la producción de Almorzando con Mirtha Legrand había decidido levantar la emisión prevista para priorizar la recuperación de la conductora, una decisión que generó preocupación entre sus seguidores.
Incertidumbre sobre su regreso
Por el momento, no hay confirmación oficial sobre cuándo volverá al aire el histórico ciclo, uno de los más longevos de la televisión argentina. Todo dependerá de la evolución de la salud de la conductora, que a sus 99 años continúa siendo una figura central del espectáculo nacional.
Mientras tanto, desde su entorno transmiten tranquilidad y destacan que se trata de un cuadro sin complicaciones, aunque requiere los cuidados habituales.
Un ícono de la televisión argentina
Con más de siete décadas de trayectoria, Mirtha Legrand es una de las personalidades más influyentes de los medios en el país. Su programa, que combina actualidad, política y espectáculos, se mantiene como un clásico de los fines de semana.
La expectativa ahora está puesta en su pronta recuperación y en su regreso a la mesa más famosa de la televisión argentina, donde cada aparición sigue marcando agenda.