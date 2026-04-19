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Juana Viale confirmó que reemplazará a Mirtha Legrand: “Tiene tos y no puede venir”

La conductora se ausentará por un cuadro gripal leve y su nieta tomará el mando. "La leyenda continúa", bromeó Mirtha al asegurar que retomará sus programas la semana próxima.

Juana Viale conducirá este fin de semana los programas de Mirtha Legrand.Juana Viale conducirá este fin de semana los programas de Mirtha Legrand.
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Mirtha Legrand no estará este fin de semana en su tradicional mesa y será reemplazada por Juana Viale. La propia actriz fue la encargada de confirmarlo a través de un video difundido en redes, donde buscó bajar la preocupación en torno al estado de salud de su abuela.

La novedad generó una rápida reacción entre los seguidores de la conductora, sobre todo por tratarse de una figura de 99 años. Sin embargo, tanto Juana como el entorno del programa insistieron en que se trata de un cuadro leve, sin complicaciones mayores, y que la ausencia responde a un resfrío con tos.

Mirtha sopló 99 velitas rodeada de famosos y desbordada de emoción.Desde el entorno de la conductora aclararon que atraviesa un resfrío con tos.

Qué le pasó a Mirtha Legrand

Según la información difundida por el ciclo, Mirtha atraviesa un cuadro gripal desde el día anterior. En ese contexto, decidió no presentarse este fin de semana y delegar la conducción en su nieta, una alternativa ya habitual cuando la histórica conductora no puede estar al aire.

Desde las redes sociales del programa también buscaron quitar dramatismo a la situación. “Es un resfrío, no se preocupen. El sábado tenemos ‘Mesaza’ de la mano de Juanita”, fue el mensaje con el que se intentó transmitir calma frente a la noticia.

La propia Mirtha también se expresó con su tono habitual. “Como siempre les digo, la leyenda continúa, sólo estoy resfriada ¡la semana que viene vuelvo!”, escribió, en una frase que combinó alivio, humor y la intención de marcar que el problema de salud no reviste gravedad.

Mirtha Legrand contuvo a la actriz en uno de los pasajes más sensibles del programa.Mirtha Legrand aseguró en redes que planea volver la semana próxima.

El mensaje de Juana Viale

Juana Viale retomó esa misma línea de serenidad en el video con el que confirmó que quedará al frente de los programas. “Hola, voy a hacer el programa de la abuela y les quiero contar a todos que no tiene nada, tiene tos y no puede venir”, explicó en un mensaje directo a la audiencia.

Luego agregó: “¿Quién mejor que su nieta para hacer el programa del sábado a la noche? Así que mírenme el sábado y el domingo”. Con esas palabras confirmó que asumirá la conducción durante todo el fin de semana y que buscará sostener la continuidad habitual del ciclo.

El mensaje sirvió para desactivar especulaciones más alarmistas. En las últimas horas, la noticia había despertado inquietud entre seguidores y televidentes, precisamente porque cualquier afección de salud que involucre a Mirtha suele multiplicar la atención pública de inmediato.

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Un reemplazo habitual y una señal de calma

No es la primera vez que Juana Viale toma el lugar de su abuela frente a una ausencia circunstancial. En los últimos años, esa dinámica se volvió parte del funcionamiento televisivo del ciclo y reforzó una continuidad familiar que el público ya reconoce con naturalidad.

Esta vez, el foco estuvo puesto menos en la televisión y más en el estado de salud de Mirtha. Por eso, tanto el entorno como las protagonistas eligieron comunicar rápido y con un tono descontracturado, para remarcar que se trata de un cuadro leve y pasajero.

Por ahora, la programación seguirá con Juana al frente y con la expectativa de que Mirtha retome su lugar la próxima semana, tal como dejó planteado en su propio mensaje a la audiencia.

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