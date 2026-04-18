Lo que parecía ser una molestia menor terminó convirtiéndose en una urgencia médica para Mónica Farro. La actriz uruguaya, quien siempre ha mantenido una relación muy estrecha con su público a través de las redes sociales, sorprendió este sábado al confirmar que debió someterse a una intervención quirúrgica inesperada tras sufrir la rotura de una de sus prótesis mamarias.
Preocupación por Mónica Farro: debió ser operada por la rotura de una prótesis mamaria
La reconocida vedette debió pasar por el quirófano en las últimas horas. En diálogo con la prensa, brindó detalles del difícil momento físico y emocional que atraviesa mientras inicia su proceso de recuperación.
Una complicación urgente
La situación se precipitó luego de que Farro detectara una anomalía física que le generaba una fuerte incomodidad. “Hace unos veinte días empecé a sentir una lola como suelta y dije: ‘Ups, se me rompió la prótesis’. Hicimos unas ecografías con el doctor Ferriols y la prótesis estaba perfecta. Lo que se rompió fue el bolsillo de mi cuerpo y se me retrajo el músculo”, dijo.
Para esta intervención, la uruguaya confió en el Dr. Alberto Ferriols, quien estuvo a cargo del procedimiento. A través de sus plataformas digitales, Mónica decidió mostrar parte del proceso, incluyendo imágenes del "antes y después", con el fin de llevar tranquilidad a sus seguidores y explicar la importancia de atender estos imprevistos de forma rápida.
El proceso de recuperación
Tras salir del quirófano, la actriz dio cuenta de cómo se siente en esta etapa inicial del postoperatorio. Si bien este tipo de cirugías requieren de un tiempo prudencial de reposo, el ánimo de la exvedette se mantiene positivo. “No fue una operación porque yo quise, no fue una operación por placer, no fue una operación porque se me antojó gastar plata en esto. Lo tuve que hacer”, confesó.
“En mi primer día de recuperación, feliz de haber estado en manos de, del equipo del doctor Ferriols. Y bueno, y que quede todo perfecto. Por suerte pudimos operar ayer y cuando sacamos la prótesis, la prótesis estaba totalmente rota. O sea que menos mal que me pude operar, menos mal que lo pude hacer”, concluyó llevando tranquilidad a sus seguidores.