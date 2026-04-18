En el complejo ecosistema de la farándula argentina, los vínculos forjados detrás de cámara suelen ser los más resistentes o, en su defecto, los más comentados cuando se quiebran. En las últimas horas, una declaración de Sabrina Rojas encendió las alarmas en el mundo del espectáculo al confirmar un distanciamiento que pocos esperaban: el de Momi Giardina con su antiguo grupo de pertenencia, las ex bailarinas de Showmatch.
Sabrina Rojas rompió el silencio sobre el distanciamiento de Momi Giardina de sus ex compañeras
La conductora de América TV se refirió a la llamativa actitud de la humorista, quien habría cortado vínculo con el histórico grupo de bailarinas de Showmatch. Un conflicto que mezcla nostalgia y reproches en el mundo del streaming.
En diálogo con la prensa, la conductora de Pasó en América no ocultó su sorpresa ante la actitud de la actual integrante de Luzu TV. "Momi cortó vínculo con sus ex compañeras de Showmatch, me extraña de ella porque siempre fue de las más unidas al grupo", dijo en diálogo con este medio, dejando entrever que el cambio de perfil mediático de la humorista habría generado un roce con su pasado.
Un pasado compartido y un presente dispar
El grupo en cuestión, integrado por bailarinas que compartieron años de certámenes y giras bajo el ala de Marcelo Tinelli, siempre se caracterizó por una unión casi familiar. Sin embargo, el meteórico ascenso de Giardina en el universo del streaming y su consolidación como una de las figuras femeninas más relevantes de la nueva comunicación parecen haber trazado una frontera invisible.
Rojas, quien mantiene una relación cercana con varias de las integrantes del staff histórico, fue tajante al analizar la situación. Según trascendió, el conflicto no radicaría en una pelea puntual, sino en una "ausencia sostenida" y una falta de respuesta a los canales habituales de comunicación que el grupo mantenía activo desde hace más de una década.
"Me extraña de ella": el peso de las raíces
Para Rojas, que Giardina haya decidido tomar distancia resulta incomprensible dado el camino recorrido juntas. 'Ella es una mujer que sabe de dónde viene, por eso nos llamó la atención este alejamiento repentino', sostuvo la conductora, reflejando el sentir de un círculo que hoy se siente desplazado por el brillo de las luces del prime time digital.
Fuentes cercanas al entorno de las bailarinas sugieren que el grupo siente que Momi "perdió la cotidianeidad", algo que en el código de amistad de los medios suele interpretarse como un olvido de las raíces.
El silencio de Momi y el eco en las redes
Hasta el momento, la protagonista de esta historia ha preferido el silencio o, al menos, no ha dado una respuesta directa a los dichos de Rojas. Mientras tanto, en las redes sociales —territorio donde Giardina domina con destreza— los seguidores comienzan a especular si este alejamiento es parte de una nueva etapa profesional o si existen motivos más profundos que aún no han salido a la luz.
Lo cierto es que, en el dinámico tablero del espectáculo nacional, las amistades suelen ser tan volátiles como los ratings.
¿Es posible una reconciliación o estamos ante el cierre definitivo de un ciclo? El tiempo y la predisposición de las partes lo dirán. Por ahora, la palabra de Sabrina Rojas queda flotando en el aire de la televisión argentina como un recordatorio de que, incluso en el éxito más rotundo, el pasado siempre encuentra una forma de reclamar su lugar. Para las ex Showmatch, el sabor es amargo; para Giardina, parece ser simplemente el precio de avanzar hacia nuevos horizontes.