Bailarinas de Showmatch

Sabrina Rojas rompió el silencio sobre el distanciamiento de Momi Giardina de sus ex compañeras

La conductora de América TV se refirió a la llamativa actitud de la humorista, quien habría cortado vínculo con el histórico grupo de bailarinas de Showmatch. Un conflicto que mezcla nostalgia y reproches en el mundo del streaming.