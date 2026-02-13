Luciano Castro internado en un centro terapéutico: filtran su primera foto

Luciano Castro se encuentra internado en un centro terapéutico, y ya circula su primera imagen desde el lugar. La foto fue difundida en las redes de LAM (América), donde se indicó que dos compañeros del actor la publicaron en Instagram, generando la indignación de los directivos del centro.
En la imagen, se lo ve a Castro sonriente, con el torso desnudo, realizando ejercicios de fuerza acompañado de dos hombres, quienes compartieron la postal. Según se informó, el actor tomó la decisión de ingresar al centro por un bajón emocional tras su reciente separación de Griselda Siciliani.
Supalabra
En diálogo con Moria Casán, Luciano reconoció que “estátratandodesanar” y de “salir adelante”. La conductora aseguró que el actor está muy molesto por las versiones que circularon sobre supuestos problemas de adicción. “Necesita sacarse los fantasmas. Está muy enojado también porque siente que hubo amarillismo y se burlaron de él”, concluyó Casán.
La primera foto de Luciano Castro en el centro terapéutico.
Moria Casán también habló con Griselda Siciliani, quien evitó involucrarse demasiado en la situación. Cansada de la polémica relacionada con la supuesta infidelidad del actor con una joven española, la actriz le deseó lo mejor a su expareja, pero no expresó intención de visitarlo ni dejó abierta la posibilidad de reconciliación. “Está enfocada absolutamente en su trabajo”, aseguró la conductora.
Griselda y Luciano habían mantenido un romance secreto en 2007, mientras que en 2010 el actor inició su relación con Sabrina Rojas.
Sabrina Rojas y sus hijos rumbo a Mar del Plata.
Fernanda Iglesias, en Puro Show (eltrece), contó que se comunicó con Sabrina Rojas para consultarle sobre la internación de Castro. La modelo respondió que no tenía confirmación, pero aclaró: “Él hace videollamada con sus hijos todos los días”. Mientras tanto, Sabrina permanece alejada de la polémica en Mar del Plata junto a sus hijos Fausto y Esperanza.