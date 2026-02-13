Luciano Castro se internó tras separarse de Griselda Siciliani: por qué tomó la decisión
El actor habría decidido por voluntad propia ingresar a un centro terapéutico tras atravesar un duro proceso emocional luego de la ruptura con Siciliani, según informaron medios especializados. La decisión estaría vinculada al impacto mediático y personal del quiebre de la pareja.
El actor habría decidido por voluntad propia ingresar a un centro terapéutico
El actor argentino Luciano Castro habría optado por internarse en un centro terapéutico en las últimas horas como respuesta a un mal momento emocionaltras su separación de la actriz Griselda Siciliani, confirmó una serie de medios especializados en espectáculos.
La decisión, que todavía no ha sido confirmada oficialmente por el propio Castro ni por voceros de su entorno, fue narrada como una iniciativa del artista para intentar “estar mejor” y trabajar sobre su situación anímica luego del fuerte impacto que le causó la ruptura y la exposición pública de detalles de su vida privada.
El actor habría decidido buscar ayuda profesional, en medio de un proceso personal complejo
La decisión de internarse y su contexto emocional
Según relataron en el programa LAM (América TV), reproducido por diversos portales del espectáculo, Castro habría tomado la iniciativa de internarse por propia voluntad en un centro que brinda tratamientos terapéuticos, luego de atravesar una etapa de fuerte malestar emocional tras la ruptura con Griselda Siciliani.
La información fue compartida por el periodista Pepe Ochoa, quien señaló que el actor le habría expresado directamente a la actriz, antes de tomar esta decisión, que “no daba más” y que quería internarse para poder “estar mejor”.
La noticia circuló intensamente en los últimos días, junto con versiones según las cuales Castro estaría atravesando días “muy difíciles” desde que se confirmó el fin del vínculo con Siciliani.
Ese malestar, según las fuentes, se habría profundizado con la repercusión mediática que generaron audios y contenidos vinculados a una situación de infidelidad de Castro que salió a la luz públicamente, tras lo cual Siciliani confirmó que habían decidido separarse.
La decisión estaría vinculada al impacto mediático y personal del quiebre de la pareja.
En los relatos de distintos medios, se indicó que en el centro terapéutico el actor participaría de actividades y tratamientos grupales orientados a ayudarlo a enfrentar su situación, aunque subrayaron que no se trataría de una internación por problemas de adicciones ni de una internación psiquiátrica estricta, sino de un apoyo profesional para “cambiar su momento actual”.
Parte de la narrativa pública en torno a la decisión de Castro señala que su entorno más cercano describió su estado anímico como marcado por sensaciones de haber “tocado fondo” y por una percepción personal de que sus relaciones y afectos se veían perjudicados por sus propias acciones y por la atención mediática.
En ese contexto, su elección de internarse se presentó como una manera de intentar recuperar equilibrio y afrontar el impacto emocional del quiebre sentimental.
La separación de Griselda Siciliani y la repercusión pública
La ruptura entre Luciano Castro y Griselda Siciliani se confirmó semanas atrás, después de numerosos rumores y especulaciones en los medios. Siciliani confirmó que estaba separada desde hacía varias semanas, luego de un episodio que generó atención pública por la difusión de audios vinculados a Castro con una tercera persona mientras mantenía la relación con ella.
En declaraciones anteriores, Siciliani había señalado que la exposición mediática y el tratamiento de su vida privada por parte de los medios fue uno de los factores que más la afectó y que la llevó a tomar la decisión de poner fin a la relación. “No es el hecho en sí, sino lo mediático alrededor de ello”, indicó en aquel momento en diálogo con la prensa especializada.
El quiebre de la pareja fue seguido de cerca por la prensa de espectáculos e incluyó no solo la ruptura afectiva, sino también una fuerte presencia de comentarios, análisis y especulaciones en redes sociales y programas televisivos. Ese marco contribuyó a que la situación personal de ambos actores quedara en el centro de la agenda mediática en semanas recientes.
Fuentes vinculadas a la cobertura televisiva sugirieron además que la decisión de internarse podría responder no solo al impacto emocional de la separación en sí, sino también al estrés generado por la intensificación de la atención pública sobre su vida privada, un factor que según allegados habría sido especialmente difícil de manejar para Castro.
Hasta el momento, no hubo comunicados oficiales de parte de Castro, Siciliani o de representantes de ninguno de los dos que confirmen de manera formal los detalles de la internación o el estado de salud del actor.
El perfil de la noticia continúa siendo, por ahora, el de una versión surgida a partir de testimonios y reportes de programas de espectáculos, sin declaraciones directas de los protagonistas.
A pesar de ello, la posible internación de Castro y su vínculo con la reciente separación de Siciliani se convirtieron en uno de los temas más comentados en la prensa de espectáculos de Argentina esta semana, con repercusión en diversos portales y espacios de opinión sobre farándula y actualidad mediática.
El foco de la cobertura, al margen de los detalles del tratamiento, está puesto en la manera en que el actor habría decidido buscar ayuda profesional, en medio de un proceso personal señalado por su entorno como particularmente complejo y emocionalmente desafiante.