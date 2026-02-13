Contexto emocional

Luciano Castro se internó tras separarse de Griselda Siciliani: por qué tomó la decisión

El actor habría decidido por voluntad propia ingresar a un centro terapéutico tras atravesar un duro proceso emocional luego de la ruptura con Siciliani, según informaron medios especializados. La decisión estaría vinculada al impacto mediático y personal del quiebre de la pareja.