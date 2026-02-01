El pasacalles de Luciano Castro para Griselda Siciliani que se volvió viral

Un enorme pasacalles con un mensaje romántico dirigido a Griselda Siciliani apareció frente a la casa de la actriz y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados del día en redes sociales. El cartel, firmado por Luciano Castro, sorprendió tanto por su contenido como por el momento en el que fue colocado, pocos días después de que se conociera la separación de la pareja.
La frase “Te extraño mucho, Luciano” fue suficiente para desatar especulaciones, memes y debates sobre si se trató de un gesto sincero, un intento de reconciliación o una exposición innecesaria de un conflicto privado.
La imagen del pasacalle se viralizó rápidamente. Crédito: TN.
El contexto de la separación
La aparición del pasacalles se da en un contexto sensible. La relación entre Castro y Siciliani llegó a su fin tras la difusión de mensajes íntimos del actor con una mujer extranjera, situación que generó un fuerte revuelo mediático y puso a la pareja en el centro de la escena.
Si bien ninguno de los dos profundizó públicamente en los motivos de la ruptura, el episodio fue ampliamente debatido en programas de espectáculos y redes sociales, donde el público tomó partido y opinó sin filtros.
Las imágenes del pasacalles comenzaron a circular rápidamente en Instagram, X y TikTok. En cuestión de horas, el mensaje se volvió viral y dio lugar a todo tipo de reacciones: desde quienes interpretaron el gesto como una muestra de amor desesperada hasta quienes lo consideraron desubicado.
Los memes no tardaron en aparecer, con usuarios ironizando sobre la efectividad de un pasacalles en pleno 2026 y cuestionando si este tipo de demostraciones públicas aún tienen lugar en las relaciones modernas, especialmente cuando hay conflictos previos expuestos.
El pasacalle de Luciano Castro. Crédito: LAM.
¿Reconciliación posible o gesto sin retorno?
Aunque muchos asumieron que el pasacalles fue colocado por iniciativa directa de Luciano Castro, no hubo confirmación oficial al respecto. Sin embargo, la firma del mensaje y su ubicación estratégica frente a la vivienda de Siciliani reforzaron la interpretación de que se trató de un intento por recuperar el vínculo.
El gesto volvió a instalar el interrogante sobre una posible reconciliación, algo que algunos integrantes del ambiente artístico no descartan, teniendo en cuenta antecedentes del actor en relaciones pasadas.
Por su parte, Griselda Siciliani optó por el silencio. La actriz no reaccionó públicamente al mensaje ni realizó comentarios en redes sociales, manteniendo un perfil bajo frente a la exposición mediática del episodio.
Su actitud fue leída por muchos como una señal de distancia y de decisión firme, aunque otros interpretaron el silencio como una forma de no alimentar el escándalo.
El pasacalles reavivó el debate sobre los límites entre la vida privada y la exposición pública de las figuras del espectáculo. En una era dominada por las redes sociales, cualquier gesto, por más personal que sea, puede transformarse en contenido viral y en tema de conversación nacional.
Más allá de su desenlace, el episodio dejó en claro que la historia entre Luciano Castro y Griselda Siciliani sigue generando interés y que cada movimiento de ambos es observado con lupa por el público y los medios.