El affaire con Luciano Castro le costó el trabajo a la moza danesa en Madrid

La joven perdió su empleo tras hacerse públicos los detalles de su vínculo con el actor argentino, en pareja con Griselda Siciliani, afectando su vida laboral y personal.

El escándalo que involucra a Luciano Castro sigue sumando capítulos inesperados.
El conflicto que involucra al actor argentino Luciano Castro y la joven danesa Sarah Borrell suma un nuevo capítulo con consecuencias laborales para la mujer. Según confirmaron medios locales e internacionales, Borrell fue despedida de su empleo en Madrid luego de que trascendieran detalles de su vínculo con el actor.

La confirmación desde España

La noticia fue divulgada por Juan Etchegoyen en Mitre Live, quien citó información enviada desde Europa por el periodista español Roberto Antolín. Según los datos obtenidos, Sarah trabajaba como camarera en el bar Brunch and Cake, establecimiento donde, según trascendió, conoció a Luciano Castro.

“Echaron de su trabajo a Sarah después del escándalo que se vivió con el actor y Griselda Siciliani, los audios que salieron a la luz. Esa es la información que tengo para contar. Después de lo que pasó, el bar decidió desvincularla”, detalló Etchegoyen.

Sarah Borrell habló sobre la chance de venir a la Argentina.Sarah Borrell habló sobre la chance de venir a la Argentina.

Antolín, por su parte, visitó el lugar y relató: “Juan, estoy en el bar donde Luciano Castro conoció a Sarah, la mujer danesa que reside en Madrid. Ahora vamos a entrar a ver cómo es el lugar y a indagar un poco más”. Incluso señaló la mesa donde se produjo el primer encuentro entre Castro y Borrell: “Esta es la mesa donde se sentó nuestro amigo, el tiburón Luciano Castro”, bromeó.

Consecuencias personales y laborales

El despido de Sarah Borrell se produce tras la difusión de audios y detalles íntimos del affaire, que pusieron a la joven en el centro de la atención mediática. El impacto no se limitó solo al plano laboral, sino también a su vida personal, que ahora enfrenta un giro inesperado debido a la exposición pública.

Luciano Castro y Griselda Siciliani atravesaría un impasse.Luciano Castro y Griselda Siciliani atravesarían un impasse.

Mientras tanto, la relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani sigue envuelta en incógnitas. “Parece que Luciano y Griselda ya no están juntos, porque él dijo que perdió al gran amor de su vida y ella sostiene que no se separó. Es raro todo”, comentó Etchegoyen, reflejando la confusión que rodea a los protagonistas del escándalo.

