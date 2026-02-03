Sabrina Rojas fulminó a Luciano Castro por el pasacalles a Siciliani: “Me casé con un boludo”

Sabrina Rojas volvió a meterse de lleno en el escándalo mediático que rodea a Luciano Castro y Griselda Siciliani, y esta vez no se guardó nada: lo fulminó con una frase que se volvió instantáneamente titular.
La conductora opinó del pasacalles que Luciano Castro habría colgado frente a la casa de Griselda Siciliani para pedir disculpas y, entre ironías, disparó frases durísimas: “Me casé con un boludo” y “no entiendo cómo conecta sus neuronas”.
El foco de la polémica fue el pasacalles que el actor habría colocado frente a la casa de Siciliani como gesto de disculpas tras las versiones de infidelidades y el revuelo que siguió en los medios.
Sin embargo, según se comentó en televisión, el cartel no habría logrado el efecto buscado. En Puro Show, Nancy Duré opinó que “tratar de solucionar eso con un pasacalles es como ponerle leña al fuego” y remató: “es como tirarle querosén”.
Rojas tomó esa escena como disparador y, en Sálvese quien pueda, fue tajante sobre su ex: dijo que lo conoce “hasta los huesos”, pero que lo del pasacalles “le pareció un montón” por el contexto y por el nivel de exposición que genera.
En esa línea, razonó que si una pareja está pidiendo bajar el perfil y evitar más lío mediático, un gesto así va en sentido contrario: “Si vos tenés a tu chica que te está diciendo que no quiere más líos mediáticos, vos le ponés un cartel así… yo salgo y le grito”, lanzó.
El cierre fue el más duro: “No entiendo bien cómo conecta sus neuronas para pensar que esto era una genialidad… en algún momento tenés que hacer las cosas bien. Cuando veo esto, siento que me casé con un boludo”, concluyó, con una referencia final a una película de Adrián Suar.