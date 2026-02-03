Sin filtro

Sabrina Rojas fulminó a Luciano Castro por el pasacalles a Siciliani: “Me casé con un boludo”

La conductora opinó del pasacalles que Luciano Castro habría colgado frente a la casa de Griselda Siciliani para pedir disculpas y, entre ironías, disparó frases durísimas: “Me casé con un boludo” y “no entiendo cómo conecta sus neuronas”.