La memoria de Silvina Luna sigue latente en el corazón de todo un país que siguió de cerca su lucha. A casi tres años de su partida, el anuncio de una serie documental producida por su hermano, Ezequiel Luna, despertó una profunda expectativa. Sin embargo, una ausencia llamó la atención de todos: la de Ximena Capristo, su amiga más cercana desde aquellos días compartidos en la casa de Gran Hermano.
Por qué Ximena Capristo no participará en el documental de Silvina Luna
En las últimas horas, la mediática rompió el silencio y explicó los motivos detrás de su negativa a formar parte de este proyecto audiovisual, una decisión que, según sus palabras, está atravesada por el dolor y el respeto absoluto a la intimidad de quien fuera su "hermana de la vida".
"No estoy preparada": el peso de la ausencia
En diálogo con diversos medios, Capristo fue tajante al explicar que su vínculo con Silvina trascendía las cámaras y que, por el momento, no se siente en condiciones de revivir frente a un lente los momentos más crudos de la enfermedad de su amiga.
'Me convocaron, pero decidí no estar. No me siento preparada para hablar de Silvina en pasado frente a una cámara de esa forma', dijo en diálogo con este medio la ex Gran Hermano.
Para Ximena, el proceso de duelo sigue siendo una herida abierta. 'Siento que todavía es muy pronto y me hace muy mal recordar los momentos del hospital', añadió, dejando en claro que prefiere preservar los recuerdos felices en la intimidad de su hogar y no bajo el formato de un producto de entretenimiento o archivo.
Un proyecto con el sello de la familia
El documental, que busca no solo homenajear la carrera de la modelo rosarina sino también exponer las negligencias médicas que derivaron en su fallecimiento, cuenta con el aval total de Ezequiel Luna. El hermano de Silvina ha sido el motor detrás de esta iniciativa, recopilando material inédito y testimonios del círculo íntimo.
A pesar de su negativa a participar activamente, Capristo aclaró que su relación con Ezequiel sigue siendo excelente. 'Él sabe lo que yo la amaba y respeta mi decisión. No hay ningún conflicto, simplemente son formas distintas de procesar la pérdida', señaló la actriz, despejando cualquier rumor de ruptura en el entorno de la fallecida modelo.
El pedido de justicia como bandera
Más allá de la serie, el trasfondo de esta producción es la continuidad del reclamo de justicia contra Aníbal Lotocki. Silvina Luna se convirtió en un símbolo de la lucha contra la mala praxis en cirugías estéticas, y el documental pretende ser un documento clave para que su caso no quede en el olvido.
Mientras la justicia avanza y los tiempos de la televisión proponen nuevos formatos para recordar a las figuras queridas, Ximena Capristo elige el silencio y el bajo perfil. Para ella, el mejor homenaje a Silvina no está en un guion, sino en la lealtad de una amistad que, a pesar de la ausencia física, se mantiene intacta en el recuerdo de quienes más la conocieron.