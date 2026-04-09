La voz de Silvina Luna vuelve a escucharse, esta vez sin intermediarios y con una misión clara: advertir sobre los peligros de las cirugías estéticas y las presiones por la "perfección". Este jueves 9 de abril, se conoció el primer tráiler oficial de "Perfecta: La voz de Silvina Luna", el documental producido por Netflix que recopila material audiovisual que la propia actriz registró en la intimidad de sus tratamientos médicos antes de morir el 31 de agosto de 2023.
“Quería dejar un mensaje”: el desgarrador primer adelanto del documental de Silvina Luna
A casi tres años de su fallecimiento, Netflix presentó el tráiler de "Perfecta", la docuserie que reconstruye el calvario de la modelo rosarina a través de videos inéditos grabados por ella misma durante sus internaciones.
El avance, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra imágenes crudas de la modelo durante sus sesiones de diálisis y momentos previos a intervenciones quirúrgicas. "Ella se empezó a grabar con su celular en los momentos que iba al hospital. Quería que su historia sirviera para algo, que fuera un ejemplo", relata su hermano, Ezequiel Luna, quien fue el principal impulsor de que este proyecto viera la luz, respetando el deseo final de la rosarina.
Un testimonio en primera persona
A diferencia de otras producciones biográficas, "Perfecta" se apoya casi exclusivamente en el archivo personal de la actriz. En el tráiler se la puede ver frente a cámara, con una mezcla de fragilidad y entereza, explicando el funcionamiento de las máquinas que la mantenían con vida: “Estoy en mi diálisis. Es una máquina que funciona como filtro para mi riñón; me ayuda a vivir”, dice Silvina en uno de los fragmentos más impactantes del clip.
El documental no solo aborda su lucha contra la insuficiencia renal crónica derivada de las intervenciones realizadas por Aníbal Lotocki, sino que también profundiza en el círculo íntimo de la modelo. Amigos cercanos como Bárbara Cobelo aportan sus testimonios para reconstruir el camino de una mujer que, hasta sus últimos días en el Hospital Italiano, buscó transformar su dolor en una herramienta de concientización para la sociedad.
El frente judicial
El estreno de este material se produce en un contexto de novedades en la Justicia argentina. Recientemente, se ordenó ampliar las pericias médicas en la causa contra Lotocki para determinar con precisión el vínculo entre las sustancias inyectadas y el deterioro sistémico que llevó a la muerte de la modelo a los 43 años.
El documental incluirá también las voces del fiscal de la causa y del abogado Fernando Burlando, quien continúa encabezando la querella de la familia.
Una reflexión sobre la belleza y la salud
El cierre del tráiler deja una reflexión profunda sobre las inseguridades que llevan a muchas personas a someterse a procedimientos de riesgo. La propia Silvina reconoce en los videos haber tomado decisiones basadas en la "ignorancia" y la necesidad de encajar en estándares de belleza inalcanzables. "Perfecta" no busca ser un homenaje a los "brillos" de su carrera mediática, sino un retrato humano y desgarrador sobre las consecuencias de un sistema que prioriza la estética sobre la vida.
El documental tiene previsto su estreno global en la plataforma Netflix para mediados de 2027. Más que un cierre de ciclo, la producción se perfila como el testamento audiovisual de una mujer que, ante la inminencia del final, decidió que su voz no se apagara para evitar que otros atravesaran su mismo calvario.