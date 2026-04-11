La noche porteña se vistió de gala para recibir a la máxima figura de la televisión argentina, Mirtha Legrand, quien cumplió su promesa y asistió al Teatro Lola Membrives para disfrutar de "Rocky", la megaproducción protagonizada por Nicolás Vázquez.
El picante comentario de Mirtha Legrand a Nico Vázquez que sorprendió a todos
La diva de los almuerzos asistió a ver "Rocky" en la calle Corrientes y, fiel a su estilo espontáneo, dejó al actor sin palabras tras elogiar su transformación física para el papel.
Lo que comenzó como una velada de reconocimiento artístico terminó con un momento de humor y picardía cuando "la Chiqui", asombrada por el despliegue físico del actor en escena, lanzó un comentario sin filtros sobre su figura que desató las risas de los presentes y el asombro del propio protagonista.
El picante comentario
'En mi larga vida jamás he visto algo así, tan fantástico', expresó la diva en diálogo con los medios presentes tras finalizar la función. Sin embargo, el punto más alto del encuentro ocurrió cuando Mirtha, sentada en una ubicación privilegiada y acompañada por su asesor de imagen Héctor Vidal Rivas, se dirigió a Vázquez para elogiar su trabajo.
Con la agudeza que la caracteriza, no pudo evitar mencionar el notable cambio físico del actor para interpretar al mítico boxeador: Con su picardía, la diva lanzó sin filtro: “¿Este cuerpo lo tenías antes?”, en referencia a la impactante transformación física del actor para interpretar a Rocky Balboa.
La emoción de Nicolás Vázquez
Por su parte, el actor santafesino no ocultó su emoción por la presencia de la diva. 'Te admiro tanto, sos gigante. Gracias por tu generosidad y amor de tantos años. Te quiero', escribió Nico en sus redes sociales, acompañando el mensaje con una foto del encuentro.
Vázquez, que ha demostrado una entrega física y profesional sin precedentes para este papel, recibió el visto bueno de la crítica más exigente. Mirtha, lejos de limitarse a la broma sobre su físico, destacó la calidad de la puesta en escena: 'Es un espectáculo de nivel internacional, salgo conmovida', sentenció la conductora antes de retirarse entre aplausos.
De esta manera, la relación entre la conductora y el actor parece haber encontrado su mejor sintonía. Entre el rigor profesional de una puesta en escena impecable y la calidez de un vínculo de años, la noche de la calle Corrientes confirmó que, para Mirtha Legrand, la admiración por el talento joven siempre va de la mano con esa pizca de picardía que la mantiene vigente.