Las fotos juntos

El inesperado reencuentro de Nico Vázquez y Gimena Accardi en un doloroso momento

En una jornada de profundo pesar para el ambiente artístico, figuras del espectáculo despidieron este martes al reconocido representante de actores. El entierro fue el escenario de un emotivo encuentro entre la ex pareja, quienes se mostraron unidos en el duelo.