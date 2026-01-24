Gimena Accardi dijo que le gustan los turros y generó debate en redes sociales

Gimena Accardi dijo que le gustan los turros, al hablar sobre su hombre ideal, y su declaración provocó debate en redes sociales, según la cobertura de medios nacionales.
La actriz habló sobre su hombre ideal y pronunció una frase que viralizó la discusión. La expresión "Me gustan los turros" desató opiniones encontradas en plataformas digitales
La actriz se refirió a las características que valora en una pareja y pronunció la frase “Me gustan los turros”, en su definición de hombre ideal.
“Me gustan los turros”, dijo Gimena Accardi, al aire en un canal de streaming que transmite desde Mar del Plata.
La afirmación circuló por distintas redes y, según las notas publicadas, generó respuestas diversas entre usuarios y comentaristas, lo que los artículos describen como un debate público en torno a sus gustos personales.
La frase concentró la atención y multiplicó reacciones en plataformas digitales, aunque no detallan cifras ni listados concretos de opiniones.
En las piezas periodísticas se señala que la conversación surgió en el marco de una entrevista en la que Accardi habló de su pareja ideal y de las preferencias que tiene al momento de elegir a alguien.
Las crónicas de entretenimiento describen el intercambio como un fragmento puntual de una charla más amplia sobre relaciones personales, y resaltan que el fragmento citado fue el que más repercusión tuvo.
“Pero tu ex era lo menos turro que había”, saltó a responderle Benjamin Amadeo, refiriéndose a Nicolás Vazquez, de quien Gimena se divorció hace 6 meses y después de 18 años de matrimonio. Cabe recordar que Amadeo compartió elenco con la pareja en Casi Ángeles (Telefe), por lo que los conoce desde hace mucho tiempo.
Más tarde, y luego de las risas de sus compañeros por su confesión, la artista, que a principios del verano fue vinculada sentimentalmente con el cantante Seven Kayne, explicó a qué clase de varón se refiere cuando habla de turros.
“Ya si estás con el short de fútbol, en cuero, haciendo un asado y tomando un fernecito, ya estoy adentro”, argumentó.
“Para mí, eso no es turro. Eso es un macho argentino”, intervino una de las productoras del programa.
“Pero para ser turro tenés que tener 9 milímetros, no la contas al otro día. Y tienen un familiar preso”, acotó la comediante uruguaya Evita Luna haciendo referencia a un determinado estereotipo de hombre de clase social baja que está armado.
Y tras una burda imitación de Homero Pettinato a los hombres que reciben la clasificación de "turro", Accardi volvió a explayarse: “Están equivocadísimos, el turro es dulce. Están en pe.. ustedes. Que se repartan ya los turros románticos, está lleno de turros románticos. El que te maltrata es otro tipo de chabón, es el abogado que viene de traje”.