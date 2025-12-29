El momento viral de Gimena Accardi en la playa: el viento se llevó su sombrilla y salió a rescatarla

Gimena Accardi volvió a ser tendencia con una escena bien de playa: sombrilla suelta, viento fuerte y una corrida improvisada entre las olas para evitar que la “roben” definitivamente el mar y la espuma.
De vacaciones por "La Feliz" y en su primer verano tras la separación de Nicolás Vázquez, la actriz compartió un blooper: el viento le arrastró la sombrilla al agua y salió a rescatarla entre risas.
Gimena Accardi volvió a ser tendencia con una escena bien de playa: sombrilla suelta, viento fuerte y una corrida improvisada entre las olas para evitar que la “roben” definitivamente el mar y la espuma.
El video lo subió ella misma a Instagram, con humor y advertencia incluida: “Claven bien las sombrillas, porfa”. En las imágenes se la ve tentada de risa, con bikini negra, intentando alcanzar una sombrilla naranja que terminó arrastrada por el viento.
La actriz está en La Feliz por trabajo: viajó para sumarse a la temporada del canal de streaming Olga y anunció que desde el lunes 5 de enero estará al aire con el programa Soñé que veraneaba.
En el posteo también le puso banda sonora al blooper: musicalizó el momento con “El tema del verano”, popularizado en redes como “Te clavo la sombrilla”, y se tomó la situación como una postal divertida de descanso y verano.
La desopilante escena llega en un contexto personal especial: es su primer verano tras la ruptura con Nicolás Vázquez, con quien estuvo en pareja durante 18 años. En las últimas semanas, Accardi habló del proceso en TV y contó que se apoya en la terapia, los amigos y el trabajo para atravesar el duelo.
En esa charla también remarcó que no busca revancha y que prioriza su bienestar, mientras el tema sigue generando interés en el mundo del espectáculo. En paralelo, ella eligió mostrar su costado más liviano: playa, amigos, trabajo… y una sombrilla que casi se va sin despedirse.