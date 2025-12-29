Blooper en Mar del Plata

El momento viral de Gimena Accardi en la playa: el viento se llevó su sombrilla y salió a rescatarla

De vacaciones por "La Feliz" y en su primer verano tras la separación de Nicolás Vázquez, la actriz compartió un blooper: el viento le arrastró la sombrilla al agua y salió a rescatarla entre risas.