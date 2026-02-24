La contundente reacción de Cazzu tras la mención de Rauw Alejandro a su ex en una canción
La "Jefa del Trap" no dejó pasar la polémica generada por la nueva canción del puertorriqueño, donde hace una referencia directa al padre de su hija. Un posteo en redes sociales encendió el debate sobre las lealtades en la industria urbana.
La calma en el mundo del trap y el reggaetón se vio sacudida en las últimas horas tras el lanzamiento del nuevo material de Rauw Alejandro. Sin embargo, lo que generó un verdadero sismo digital no fue solo el ritmo, sino una línea específica que menciona a Christian Nodal, ex pareja de la jujeña Cazzu. Ante la viralización del fragmento, la respuesta de la artista argentina no tardó en llegar, marcando su postura con la altura que la caracteriza.
El conflicto mediático escaló rápidamente en plataformas como X (antes Twitter) e Instagram, donde los seguidores de los tres artistas comenzaron a tejer teorías sobre una posible "tiradera" o una defensa pública en medio de las cenizas de la relación Nodal-Cazzu.
El verso de la discordia
En su última entrega musical, Rauw Alejandro lanzó una rima que muchos interpretaron como un dardo —o al menos una mención innecesaria— hacia el cantante mexicano Christian Nodal. Fue la línea “Contigo me caso a lo Christian Nodal” la que causó polémica en redes sociales y también la que habría hecho que Cazzu deje de seguir a sus colegas en redes sociales.
Cabe recordar que la ruptura entre Cazzu y Nodal, y el posterior casamiento de este con Ángela Aguilar, ha sido uno de los temas más comentados de la prensa del corazón en el último año.
La mención del puertorriqueño fue vista por los fans como una intromisión en una historia que la cantante argentina ha intentado transitar con el mayor hermetismo posible, priorizando la crianza de su hija, Inti.
La respuesta de "La Jefa"
"Desde hace mucho estamos en una era donde la controversia y el chisme hacen más ruido que el arte y el esfuerzo. Aun así, lo verdadero y lo genuino siempre encuentra su camino y trasciende con el tiempo", fue el tweet que publicó Rauw luego del escándalo en redes.
Rauw Alejandro lanzó una rima que muchos interpretaron como un dardo hacia Nodal y Cazzu. REUTERS/Ronda Churchill
Fiel a su estilo directo pero sin caer en el escándalo mediático, Cazzu utilizó también la red X para sentar posición.
Desde su círculo cercano dejan trascender que la artista está enfocada plenamente en su regreso a los escenarios y en su nueva etapa creativa, intentando alejarse de las polémicas que involucran a su ex pareja y a las terceras personas involucradas en aquella separación.
Este cruce no es un hecho aislado. La industria del género urbano suele utilizar las vivencias personales como combustible para sus letras, pero en este caso, la sensibilidad por la figura de Cazzu en Argentina ha generado un rechazo masivo hacia la actitud del puertorriqueño.
Para la comunidad santafesina, que siempre ha abrazado el talento de la jujeña en sus visitas a nuestra ciudad, su reacción es vista como un gesto de empoderamiento y madurez frente a un sistema que busca lucrar con el drama personal.