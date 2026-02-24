"Me caso a lo Christian Nodal"

La contundente reacción de Cazzu tras la mención de Rauw Alejandro a su ex en una canción

La "Jefa del Trap" no dejó pasar la polémica generada por la nueva canción del puertorriqueño, donde hace una referencia directa al padre de su hija. Un posteo en redes sociales encendió el debate sobre las lealtades en la industria urbana.