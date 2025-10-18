#HOY:

Aseguran que Cazzu estaría en pareja con un bailarín que forma parte de su gira

Gonzalo Gerber, ex de Dai Fernández —quien actualmente sale con Nico Vázquez— habría iniciado un romance con la cantante durante su gira “Latinaje” en México.

Cazzu estaría de novia con Gonzalo Gerber, parte de su equipo artístico.
Semanas después de terminar su relación con Dai Fernández, el bailarín Gonzalo Gerber parece haber iniciado un vínculo amoroso con la cantante Cazzu.

El reciente noviazgo de Nico Vázquez y Dai Fernández había acaparado la atención de los medios, especialmente por lo rápido que surgió luego del divorcio del actor de Gime Accardi. Sin embargo, ahora otro romance inesperado ocupa los titulares, involucrando a Cazzu y a Gerber, ex pareja de la actriz de “Rocky”.

Apoyo en la gira internacional

Durante su gira internacional, Cazzu llegó a México acompañada de su equipo de trabajo. En este contexto, Gonzalo Gerber habría desempeñado un rol cercano y de apoyo para la cantante, especialmente en medio de la polémica con Christian Nodal, padre de su hija Inti. La cercanía entre ambos no pasó desapercibida para los periodistas: “Gonzalo Gerber estaría iniciando un acercamiento con Cazzu”, señaló una reportera, agregando que “hay muy buena onda entre ellos”.

Gonzalo Gerber, ex de Dai Fernández, acompaña a la cantante.Gonzalo Gerber, ex de Dai Fernández, acompaña a la cantante.

Adrián Pallares sumó: “Él viajó a México con Cazzu para trabajar en su show”, reforzando la idea de que su relación es reciente pero significativa.

Una relación incipiente

Según los informes, el vínculo entre Cazzu y Gerber aún no tiene un título definido: “Es una amistad que puede convertirse en algo más. Se llevan muy bien, hay excelente relación, empatía y muchas charlas”, detallaron fuentes cercanas.

Gonzalo Gerber, ex de Dai Fernández, mientras ella actualmente sale con Nico Vázquez.Gonzalo Gerber, ex de Dai Fernández, mientras ella actualmente sale con Nico Vázquez.

La noticia sorprendió a los seguidores, en parte porque Gonzalo forma parte del staff de bailarines de Cazzu, algo poco habitual en sus producciones: “Normalmente no incluye bailarines hombres en sus shows, pero esta vez lo hizo. Entre ensayos, viajes y presentaciones surgió algo especial”, comentaron en América TV.

Mientras tanto, Cazzu continúa con su gira “Latinaje”, proyecto que marcó su etapa tras separarse de Christian Nodal. Actualmente se encuentra instalada en Guadalajara, México, y se cree que Gonzalo Gerber la acompaña durante esta etapa profesional y personal.

