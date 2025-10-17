Nico Vázquez estalló tras un falso rumor sobre su paternidad con Dai Fernández

Nicolás Vázquez desmintió categóricamente este viernes la noticia que circuló en redes sociales y portales sobre su supuesta paternidad junto a la bailarina Dai Fernández. El actor, recientemente separado de Gimena Accardi, apuntó contra el “clickbait” y exigió mayor responsabilidad.
“No puedo creer que tenga que decir esto: pero hay una noticia de que voy a ser papá, y es totalmente FALSA”, escribió en su cuenta de X a la 1 de la madrugada, visiblemente molesto por la difusión del rumor.
El posteo de Nico Vázquez desmintiendo el embarazo
Contra la desinformación
El artista también hizo foco en las consecuencias de propagar noticias sin chequear. “Esto es un ejemplo más de clickbait: de esta manera confunden a la gente y realmente estas cosas duelen y lastiman mucho”, expresó, acompañando su posteo con capturas de titulares.
“No está bien que se pueda decir o poner lo que sea en una red social. Ojalá que en algún momento esto cambie. Ya que es una falta de respeto. ¡Gracias!”, cerró Vázquez en su posteo, que rápidamente recibió muestras de apoyo.
Nico Vázquez y Dai Fernández son compañeros en Rocky.
Una pareja que estuvo en boca de todos
El vínculo entre Nicolás Vázquez y Dai Fernández comenzó a comentarse tras su separación de Accardi. Aunque nunca confirmaron una relación formal, varias imágenes los mostraron juntos, alimentando versiones sobre un romance que él tampoco desmintió.
Sin embargo, esta vez decidió marcar un límite y dejar en claro que no se encuentra esperando un hijo con la bailarina. En menos de una hora, su publicación superó los 10 mil “me gusta” y fue replicada por colegas del medio artístico.
