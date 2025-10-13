Al final, blanqueó

Nico Vázquez negó tener una relación con Dai Fernádez pero después se retractó

Luego de su mediática separación de Gimena Accardi, con quien estuvo 18 años en pareja, comenzaron los rumores de romance con Dai. Sin embargo, ambos se encargaron de desmentirlo de forma contundente, aunque, finalmente, tuvieron que confesar.