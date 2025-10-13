Nico Vázquez negó tener una relación con Dai Fernádez pero después se retractó

Aún no hay confirmación oficial de romance, pero finalmente Nicolás Vázquez aseguró que sí está iniciando una relación con la actriz Dai Fernández, su compañero de elenco en la obra Rocky.
Luego de su mediática separación de Gimena Accardi, con quien estuvo 18 años en pareja, comenzaron los rumores de romance con Dai. Sin embargo, ambos se encargaron de desmentirlo de forma contundente, aunque, finalmente, tuvieron que confesar.
Ahora, en una nota que brindó con el ciclo Infama (América TV), Nico reconoció que pasa algo entre ellos, pero que es algo muy incipiente, apenas de "hace días", por lo que evitó cualquier tipo de rótulo.
Ante la insistencia de las integrantes del ciclo conducido por Marcela Tauro de por qué él no decía claramente que no estaba saliendo con su compañera de elenco, Nico reveló: "En realidad cuando vos estás en algo.... es algo que no tiene título esto... es algo de hace días. Por qué voy a decir algo que no tengo que confirmar".
"Lo estás confirmando entonces...", le destacó Karina Iavícoli, integrante del ciclo.
Algo fastidiado, Nico siguió: "No... ¿Qué necesitan que diga?. Y demostró su enojo sobre las especulaciones sobre cuándo habría iniciado el romance. "Estoy divorciado, ni separado, estoy solo...", aclaró.
"Cualquier circunstancia en la que se encuentre Gime hoy, o que me encuentre yo, es válida. No tenemos que dar ningún tipo de explicación, porque no estamos en pareja, estamos solos", afirmó el protagonista de Rocky.
"Y lo mismo, si yo salgo con alguien, si yo quiero salir a tomar un café con alguien, sea quien fuera, no le voy a poner un título a algo que todavía no lo tiene. Entonces cuando ustedes me preguntan si yo tengo que blanquear algo, para que quede claro... blanquear no tengo nada para blanquear, esa es la realidad", dijo el actor.
"¿Estas de novio con Dai? No, esa es la realidad que yo puedo contestarte", insistió. Nico Vázquez, intentando aclarar cuál es el vínculo que actualmente lo une a su colega.
"Nos conocemos hace mucho, somos amigos, muy amigos... En el último tiempo yo me he apoyado mucho en ella y ella mucho en mí. Y nos conocemos mucho... Y bueno, quizás nos vamos a conocer desde otro lugar", reveló finalmente el actor, dejando en claro que la separación que ambos enfrentaron en el último tiempo los unión aún más.
Un mes atrás, ella comunicó su separación de Gonzalo Gerber, tras siete años de relación.
Consultada sobre el vínculo con su compañero, el día viernes Dai había señalado: "Estoy intentando mantener la calma, es parte de lo que genera la obra, estoy poniendo el foco acá que es lo que más me importa".
"No hay nada que salir a blanquear, no hay nada que confirmar...", sostuvo la actriz en la puerta del Lola Membrives.
Pero, a su vez, deslizó: "Si en algún momento hay algo, se van a terminar enterando...".
Ante la consulta del cronista de LAM (América TV) de si ella habría interferido en la separación de Nico y Accardi, destacó con incomodidad: "Las fechas no se pisan nada, no metamos mugre donde no la hay".
