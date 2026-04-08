"Dato de color"

Emanero reveló el inesperado parentesco que lo une con Mirtha Legrand y sorprendió a todos

El cantante estuvo de invitado en Otro Día Perdido y reveló que mantiene un parentesco lejano con la diva de los almuerzos, una historia familiar que, según explicó, nace en España y se bifurca en Coronel Dorrego y Rosario. El cantante aclaró que se trata apenas de “un dato de color” y remarcó que nunca existió vínculo entre ambas ramas de la familia.