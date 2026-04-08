La revelación apareció en medio de una charla distendida, pero alcanzó para descolocar a todos en el estudio. Invitado al programa de Mario Pergolini, Emanero contó que existe un lazo familiar lejano que lo une con Mirtha Legrand y que, hasta ese momento, prefería no exponer porque le daba cierta vergüenza.
Emanero reveló el inesperado parentesco que lo une con Mirtha Legrand y sorprendió a todos
El cantante estuvo de invitado en Otro Día Perdido y reveló que mantiene un parentesco lejano con la diva de los almuerzos, una historia familiar que, según explicó, nace en España y se bifurca en Coronel Dorrego y Rosario. El cantante aclaró que se trata apenas de “un dato de color” y remarcó que nunca existió vínculo entre ambas ramas de la familia.
Según detalló el músico, el parentesco se arma a partir de una historia de bisabuelos: su bisabuelo habría sido hermano del padre de Mirtha. De acuerdo con su reconstrucción, ambos hombres llegaron desde España a Coronel Dorrego, pero después sus caminos familiares se separaron: una rama permaneció allí y de ella desciende Emanero; la otra siguió rumbo a Rosario, donde se formó la línea familiar de la conductora.
Emanero insistió en que no habló del tema para buscar provecho ni cercanía con la diva. Por eso, después de contar la anécdota, puso un freno y aclaró que se trata de “parientes lejanos”, que las familias nunca se conocieron y que solo lo mencionaba como una curiosidad familiar.
Más allá del revuelo, el propio cantante dejó claro cuál era el límite de la historia: no hay relación familiar activa, no hubo trato entre las dos ramas y no existe más que una conexión genealógica remota. Aun así, el dato alcanzó para instalar una de esas rarezas que, en televisión, convierten una charla liviana en noticia.