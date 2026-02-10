#HOY:

Ya salió el nuevo álbum de Emanero

El cantante presenta su nuevo proyecto conceptual que explora el amor en todas sus formas y marca una nueva etapa en su carrera.

Federico Giannoni, conocido artísticamente como Emanero, es uno de los artistas más versátiles y auténticos de la música argentina.
El disco reúne una colección de canciones que reflejan la madurez artística de Emanero. “Todo por un beso” recorre distintos climas y ritmos —desde baladas hasta merengues—, con letras que ponen en primer plano la emoción, las historias y los vínculos.

En “Todo por un beso”, Emanero comparte nuevas colaboraciones con David Bisbal, Luciano Pereyra, L-Gante, Ángela Leiva y otros invitados. Entre ellos se destaca “La Peligrosa”, junto a Bisbal y Pereyra, una canción que simboliza el encuentro y refuerza su capacidad de conectar generaciones a través de la música.

Sobre Emanero

Federico Giannoni, conocido artísticamente como Emanero, es uno de los artistas más versátiles y auténticos de la música argentina. Cantante, compositor y productor, logró construir una identidad única que conecta lo popular con lo contemporáneo y atraviesa generaciones a través de la emoción, las historias y la canción.

Con el paso del tiempo, se apropió de un concepto que marcó un antes y un después en su carrera y en la música argentina: Runfla. En la obra de Emanero, Runfla se refiere a las colaboraciones que reúnen artistas de diferentes generaciones y estilos en un mismo lenguaje musical. Este concepto se expandió más allá de lo artístico, convirtiéndose en una estética, una gira y un álbum completo: una experiencia colectiva donde confluyen distintas voces, géneros y emociones, siempre desde lo popular y lo auténtico.

De este universo surgieron hits como “Bandido”, “Atorrante”, “Adicto” y “Sinvergüenza”, que superaron los 500 millones de streams y le valieron a Emanero el Premio Gardel a Mejor Canción Tropical en 2024.

En 2026, Emanero presenta su nuevo álbum “Todo por un beso”, un proyecto conceptual que celebra el amor y los vínculos desde distintas miradas. El disco combina baladas, merengues reflejando su versatilidad y madurez musical. Incluye colaboraciones con David Bisbal, Luciano Pereyra, L-Gante, Ángela Leiva y otros invitados, ampliando aún más su universo artístico.

