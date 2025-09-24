Un ícono de la moda argentina en Santa Fe: Héctor Vidal Rivas y su apoyo al talento local
En primera edición del SFFW que se desarrollará hasta el jueves en la ciudad, el reconocido productor y asesor de imagen visita la ciudad, resaltando la organización del evento y el trabajo de las marcas presentadas hasta el momento.
Héctor Vidal Rivas, productor y asesor de imagen y creador de Argentina Fashion Week. Crédito: Manuel Fabatía
Santa Fe se vistió de gala para recibir la primera edición del Santa Fe Fashion Week, y uno de sus invitados de honor fue el reconocido productor y asesor de imagen Héctor Vidal Rivas, una figura emblemática de la moda nacional, descubridor de talentos emergentes y creador de Argentina Fashion Week.
En un diálogo exclusivo con El Litoral, en los alrededores de la Estación Belgrano, Vidal Rivas no escatimó en elogios para la ciudad y el evento, subrayando la importancia de apoyar la industria nacional, especialmente en tiempos complejos.
Para Vidal Rivas, la llegada del fashion week a la capital provincial es un hito con gran proyección. “Tanto la provincia de Santa Fe, como la ciudad, para mí son súper importantes”, dijo, y destacó el compromiso de la organización al afirmar que “Micaela -por Antoniazzi- realmente se la jugó con todo” para traer la Fashion Week.
De igual manera, auguró que esta edición, será el inicio de una larga tradición: “Estoy muy contento de esta primera edición de SFFW y creo que van a ser muchas más, por mucho tiempo más”.
El evento no solo celebra la moda, sino que también funciona como una plataforma crucial para los nuevos diseñadores. En este sentido, el histórico asesor de vestuario de Mirtha Legrand se mostró como un “descubridor de nuevos talentos permanentes, sobre todo de los emprendedores y los estudiantes en la carrera de diseño”.
Vidal Rivas no escatimó en elogios para la ciudad y el evento. Crédito: Manuel Fabatía
Su consejo para las nuevas generaciones es claro y directo: “Que no dejen de golpear puertas, que es lo más importante y nunca van a saber qué le van a decir del otro lado”.
Y, con optimismo, remarcó que "los sueños se cumplen, que todo depende de lo que en la vida decida cada uno”. Si bien para él, no hay fórmulas mágicas, hay un ingrediente que es la base de todo: “Aunque es crucial seguir mostrando el diseño y pelear mucho, lo más importante es el talento que tienen los diseñadores argentinos”.
Un llamado a defender la industria nacional
El diálogo con Vidal Rivas también tocó un punto crucial: la difícil situación económica que enfrenta el diseño argentino. “En este momento estamos pasando por un momento muy complicado, porque los diseñadores argentinos no pueden costear traer telas de afuera, que no se fabrican en el país”, explicó.
Santa Fe celebra su primera Fashion Week. Crédito: Manuel Fabatía.
La paradoja, según él, radica en un sistema impositivo injusto: “Para fabricar en el país pagan un impuesto del 30% y las prendas importadas, que vienen directamente de afuera, no pagan impuestos. Eso es realmente una vergüenza”.
El empresario de la moda hizo un llamado a luchar por un trato equitativo para los creadores locales: “Hay que pelear porque los diseñadores argentinos no paguen impuestos, de la misma manera que no se pagan impuestos para que vengan prendas importadas de afuera”.
Resaltando la calidad y el potencial del diseño santafesino, mencionó a la diseñadora Jesica Córdoba, quien “representa permanentemente a Santa Fe en Argentina Fashion Week”, como también destacó a Francisco Ayala, actual presidente de la Cámara Argentina de la Moda y oriundo de la ciudad, quien presentará su colección Primavera-Verano en el cierre de SFFW este jueves.
SFFW continúa este miércoles y jueves. Crédito: Manuel Fabatía
Su mensaje final fue contundente: “Creo que hay que defender la industria nacional sobre todo, eso es lo más importante”.
Continúa la SFFW
El Santa Fe Fashion Week se extenderá durante el miércoles 24 y jueves 25 de septiembre de 18 a 20:30 con la siguiente programación:
24 de septiembre
Daniela Mercanti
Felipa
Rebe
Nítida
Somos RITVO
25 de septiembre
Bonjour Petit
Las chinis
Las Grilli
Proyecto Ay
Francisco Ayala
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.