Mirtha Legrand suspendió la grabación de su programa del fin de semana por un inconveniente de salud, y su nieta Juana Viale será quien conduzca ambas mesas mientras dure la ausencia de la conductora. La decisión de suspender la mesaza se tomó ante la aparición de síntomas vinculados a un resfrío que se intensificaron en el último tramo de la semana y obligaron a guardar reposo.
Mirtha Legrand suspendió la grabación de su programa por un inconveniente de salud
La icónica conductora se ausentará de las emisiones del fin de semana por razones de Salud. Su nieta Juana Viale conducirá La noche de Mirtha y Almorzando con Juana durante el fin de semana.
La "Chiqui" registró los primeros signos durante una semana de clima húmedo en Buenos Aires; a pesar del malestar participó en el tradicional té dominical que fue documentado por Teté Coustarot y contó con la presencia de invitados, pero con el paso de las horas el cuadro se agravó y motivó la suspensión definitiva de la grabación.
Ante el problema de salud, la familia y el equipo comunicaron la ausencia en la mesaza y la designación de Juana como reemplazo inmediato; la nieta se hará cargo tanto de La noche de Mirtha como de Almorzando con Juana, en el último momento antes del fin de semana, para garantizar la continuidad de los programas mientras la titular permanece en reposo.
La suspensión llegó después de que Legrand ya hubiera decidido no asistir a un evento benéfico programado para la semana anterior; la conductora avisó con anticipación a la presidenta de la asociación organizadora que no podría participar por motivos de salud.
Juana Viale asumirá las mesas y los invitados previstos
Juana Viale asumirá la conducción de las emisiones programadas de la mesaza mientras se mantiene la ausencia de Mirtha; para el sábado, con inicio estimado a las 21.30, fueron confirmados como invitados Edgardo Alfano, la senadora nacional Carolina Losada, Ricardo Biasotti y Daniel Gómez Rinaldi.
En la jornada dominical del 19 de abril, desde las 13.45, la mesa contará con la presencia de Nicole Neumann y su hermana Gegé, la actriz Betiana Blum, el actor Juan Palomino y el chef Rodrigo Cascón, según la programación informada por la producción.
La delegación de la conducción a Juana busca mantener el formato habitual de la mesaza y sostener la dinámica de debate y entrevistas prevista para el fin de semana frente a la imposibilidad de que la titular participe por su salud.
Evolución del cuadro y antecedentes de la semana
La última salida pública de Mirtha ocurrió el viernes pasado en el teatro Lola Membrives para ver la obra Rocky, protagonizada por Nico Vázquez, donde elogió el espectáculo; esa fue la referencia pública más reciente antes de que los síntomas se manifestaran con mayor intensidad durante la semana.
En el ámbito privado, la conductora asistió al tradicional té del domingo, un momento social registrado por colaboradores, pero con el avance del cuadro debió optar por el reposo y comunicar la suspensión de grabaciones para preservar su salud.
Como consecuencia humana e institucional, la producción confirmó la continuidad de los ciclos con Juana Viale al frente y el estado actual es que Mirtha permanece en reposo mientras su equipo sigue la evolución.