Joaquín Levinton y la periodista de TN, Maru Duffard protagonizaron uno de los momentos más tensos del fin de semana televisivo durante su participación en el programa de Juana Viale, quien volvió a reemplazar a Mirtha Legrand mientras la conductora se recupera de un resfrío.
Levinton y Maru Duffard se cruzaron por Cristina Kirchner en la mesa de Juana Viale: “Te la estás ensañando”
El músico y la periodista protagonizaron un picante ida y vuelta en la mesa de Juana Viale, donde el debate político derivó en una discusión por Cristina Kirchner.
El cruce se dio en la clásica mesa de El Trece, donde también estuvieron invitados Conrado Estol y Gastón Edul. En medio de la charla, la conversación derivó hacia la política y rápidamente subió de tono.
Todo comenzó cuando se habló de causas judiciales y de la situación de Cristina Fernández de Kirchner. Duffard mencionó que la expresidenta estaba condenada y sostuvo que la primera denuncia por corrupción contra ella había sido realizada por Elisa Carrió.
Levinton interrumpió con una mirada crítica sobre el tratamiento del tema y apuntó contra el foco puesto en Cristina. “Vos te la estás ensañando con Cristina como si fuese una unidad”, lanzó el músico, en una frase que marcó el momento más caliente de la discusión.
La periodista respondió que no se trataba de una cuestión aislada, sino de una conducta que, según su postura, los votantes conocían. El intercambio siguió con frases cruzadas y gestos de incomodidad entre los presentes.
Juana Viale intentó ordenar la conversación y sumó que Alberto Fernández también enfrenta causas judiciales vinculadas al caso de los seguros. Sin embargo, el ida y vuelta entre Levinton y Duffard ya había tomado protagonismo.
El fragmento no tardó en circular en redes sociales, donde varios usuarios comentaron la tensión del momento y debatieron sobre las posiciones de cada invitado.