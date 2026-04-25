Otra confirmación más

"Sin rótulos, pero confirmado": Moria Casán y los detalles del vínculo entre Sofía Gala y Fito Páez

En una entrevista que cruza el arte con la intimidad, "La One" se refirió a la estrecha relación que une a su hija con el músico rosarino. Entre la admiración mutua y la complicidad, la diva analizó un lazo que esquiva las definiciones tradicionales.