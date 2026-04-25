En el complejo ecosistema del espectáculo argentino, donde las etiquetas suelen ser la moneda de cambio para la prensa, existen vínculos que prefieren habitar en los márgenes de lo indecible. Uno de ellos es el que mantienen Sofía Gala Castiglione y Fito Páez. En las últimas horas, fue la propia Moria Casán quien, con su habitual agudeza, decidió ponerle palabras a una relación que combina admiración intelectual, trayectoria compartida y una sintonía que trasciende lo convencional.
"Sin rótulos, pero confirmado": Moria Casán y los detalles del vínculo entre Sofía Gala y Fito Páez
En una entrevista que cruza el arte con la intimidad, "La One" se refirió a la estrecha relación que une a su hija con el músico rosarino. Entre la admiración mutua y la complicidad, la diva analizó un lazo que esquiva las definiciones tradicionales.
'Aunque no tengan rótulo, algo está confirmado', disparó la diva en declaraciones recientes. Para Moria, la conexión entre su hija y el autor de "El amor después del amor" no necesita de los formalismos que la industria suele exigir.
Una alquimia de almas
Sofía Gala y Fito Páez se mostraron juntos en el homenaje a Moria Casán en el Palacio Libertad, lo que volvió a encender las versiones sobre un romance entre la actriz y el músico.
Juan Etchegoyen fue directo al consultarla sobre los rumores de romance, destacando: “Yo lo sentí como una confirmación del romance sin confirmarlo. Vos, que conocés como nadie a Sofi, ¿también lo viviste así?”.
Casán no eludió la pregunta y explicó: “Sí, yo creo que si bien la pareja, no sé, se conocen desde hace muchos años, son divinos los dos y Fito es una persona… Yo le digo Páez, Rodolfo es un amor de persona y creo que ir a un evento así en honor a mí, si bien la pareja no quiere rótulos… mi hija no quiere rótulos y el otro a lo mejor el otro quiere rótulo, pero Sofía no…”. Para Casán, la aparición pública conjunta en un evento así puede funcionar como “una manera de: bueno, si van juntos a un evento de semejante calibre…”.
Moria también reveló detalles de la previa al homenaje: “Sofía me dijo: ‘Mamá, te vas a bancar, va a estar toda la prensa. ¿No querés ir otro día?’. En un momento lo pensó, pero primó el amor a su madre. Me dijo: ‘No, una cosa es ir el día que me lo hacen, que estés vos, y otra cosa es ir otro día’. Igual fue ese día, se lanzó con todo y bueno, me parece que si bien no tiene rótulo, algo confirma”.
El respeto por la privacidad de Sofía
A pesar de su histórica exposición mediática, Moria Casán se mostró respetuosa de los tiempos y los silencios de su hija. Sofía Gala ha mantenido siempre un perfil donde su trabajo cinematográfico y teatral habla más fuerte que sus romances.
Sin embargo, "La One" no pudo evitar notar la felicidad que este presente le reporta a la protagonista de Alanis.