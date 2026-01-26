¿Hay amor? El saludo de Fito a Sofía Gala que encendió las redes

Un sorpresivo cruce de mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala Castiglione en redes sociales encendió este fin de semana las alarmas del mundo del espectáculo.
Un afectuoso intercambio en redes sociales entre el músico rosarino y la actriz generó especulaciones sobre una posible relación sentimental. No hay confirmación pero las especulaciones crecen.
Un sorpresivo cruce de mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala Castiglione en redes sociales encendió este fin de semana las alarmas del mundo del espectáculo.
El músico rosarino le dedicó un cálido saludo de cumpleaños a la actriz, acompañado de una foto juntos y una frase cargada de ternura. La respuesta de ella no tardó en llegar y reforzó la idea de un vínculo que iría más allá de la amistad.
El 24 de enero, día del cumpleaños número 37 de Sofía Gala, Fito Páez publicó en su cuenta de Instagram una imagen donde se los ve abrazados, junto a un mensaje breve pero sugestivo: “Feliz cumpleaños, amada Sofía Gala”.
La frase, que puede leerse como una expresión amistosa o algo más íntima, fue acompañada de emojis que indicaban cariño, despertando de inmediato la atención de sus seguidores.
La actriz, hija de Moria Casán, no se quedó atrás y respondió con una historia en su cuenta personal, replicando el saludo del músico junto a la frase: “Te amo, Rodolfo” (nombre real de Fito Páez).
Ese intercambio fue suficiente para que los rumores comenzaran a circular en portales y redes sociales, donde muchos usuarios se preguntaron si entre ambos hay una relación amorosa en ciernes o simplemente una amistad muy cercana.
Aunque ni Fito ni Sofía han confirmado ni desmentido públicamente una relación sentimental, el tono de los mensajes y la exposición pública del afecto generaron especulaciones inmediatas.
Ambos comparten vínculos con el mundo del arte y han demostrado admiración mutua en distintas oportunidades. Sofía Gala, reconocida por su trayectoria actoral, ha mencionado en entrevistas su cercanía con músicos del rock nacional, mientras que Fito Páez ha demostrado siempre una fuerte conexión con figuras del cine y el teatro.
Fito Páez, de 60 años, es una de las figuras más icónicas del rock argentino. En 2023 culminó su gira "El amor después del amor" con un éxito rotundo y mantiene una activa presencia en redes.
Sofía Gala, de 37, ha logrado consolidarse como una actriz respetada en el cine argentino, ganadora de premios y elogiada por su versatilidad.
Ambos provienen de entornos culturales intensos y comprometidos, lo que podría haber sido terreno fértil para una conexión personal.
Por ahora, ninguno de los protagonistas ha dado declaraciones públicas sobre el tema. Sin embargo, el gesto público en redes ya generó gran repercusión y fue replicado por diversos medios nacionales.
En el pasado, Páez ha mantenido relaciones con figuras públicas como Cecilia Roth y Eugenia Kolodziej. Sofía Gala, por su parte, ha sido más reservada respecto a su vida amorosa en los últimos años.
Aunque no hay confirmaciones oficiales, el intercambio entre Fito Páez y Sofía Gala reavivó el interés del público por la vida privada de las figuras del espectáculo. La mezcla de ternura, admiración y cercanía visible en redes alimenta la posibilidad de que este vínculo tenga un trasfondo romántico.
Por ahora, solo el tiempo —o una publicación más explícita— podrá develar el verdadero estado de esta relación.