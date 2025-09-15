Fito Páez deslumbra en su sesión de Tiny Desk y celebra la música latina
El músico rosarino cautivó con un concierto íntimo en el ciclo de NPR Music, renovando sus clásicos con gran emotividad. Con un setlist que incluyó desde himnos generacionales hasta temas recientes, el video viral ya cuenta con 138,449 visitas.
Páez no estuvo solo; contó con la complicidad de talentosos músicos que enriquecieron cada interpretación.
El reconocido músico rosarino, Fito Páez, protagonizó una emotiva y esperada sesión del ciclo Tiny Desk Concert. Acompañado por una banda de élite, Páez ofreció un setlist con versiones renovadas de sus grandes éxitos, marcando un hito al inaugurar el Mes de la Música Latina.
La noticia, que había circulado con fuerza en redes sociales, se confirmó con el estreno del concierto, que ya está disponible en el canal de YouTube de la emisora estadounidense NPR (National Public Radio).
En redes, el artista compartió su entusiasmo por este evento, describiendo la experiencia como "tan hermosa".
El regreso a la esencia: Fito y su piano en un formato despojado
El concierto de Fito Páez en el Tiny Desk retoma el espíritu de los encuentros íntimos, donde la cercanía y la emoción se imponen sobre los grandes escenarios.
Con una interpretación despojada, casi como si estuviera en el living de una casa, Páez interpretó un repertorio que navegó entre la nostalgia y el presente, conectando con el público de una manera profunda y personal.
El setlist funcionó como un recorrido por su trayectoria, incluyendo himnos que han marcado a generaciones como "A rodar mi vida" y "Mariposa Tecnicolor". Además, hubo espacio para la frescura de temas más recientes como "Sale el Sol" y un final explosivo que combinó "Circo Beat" con una versión actualizada de "Tercer Mundo", un clásico que invita a la reflexión sobre la actualidad.
Una banda de lujo para un momento único
En esta sesión, Fito Páez no estuvo solo. Contó con la complicidad de talentosos músicos que enriquecieron cada interpretación:
Juani Agüero (guitarra, coros)
Vandera (guitarra, coros)
Diego Olivero (bajo, coros)
Juan Absatz (teclados, coros)
Emme (coros)
Gastón Baremberg (batería)
Alejo von der Pahlen (trompeta)
Ervin Stutz (saxo tenor)
Santiago Benítez (trombón)
La sinergia entre Páez y su banda creó un ambiente de complicidad y maestría, demostrando por qué su música sigue vigente tras décadas de carrera.
En 2021, Nicki Nicole participó de este formato viral.
Argentina en el Tiny Desk: una historia de éxitos y talento
La participación de Fito Páez no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una tradición de artistas argentinos que han pasado por este prestigioso ciclo. La historia se remonta a 2011, cuando María Volonté se convirtió en la primera en representar al país, abriendo las puertas al tango y el folklore.
Le siguieron talentos como Juana Molina, Sofía Rei, el dúo sanjuanino Cande y Paulo, la rosarina Nicki Nicole, Trueno, Nathy Peluso, y el dúo Ca7riel & Paco Amoroso, quienes han dejado su huella y expandido la música argentina a una audiencia global.
El Tiny Desk se ha convertido en una vidriera que celebra el talento sin artificios, y la presencia constante de artistas de Argentina enriquece su historia.
