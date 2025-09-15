Show íntimo

Fito Páez deslumbra en su sesión de Tiny Desk y celebra la música latina

El músico rosarino cautivó con un concierto íntimo en el ciclo de NPR Music, renovando sus clásicos con gran emotividad. Con un setlist que incluyó desde himnos generacionales hasta temas recientes, el video viral ya cuenta con 138,449 visitas.