Para el 14 y 15 de febrero

Cosquín Rock 2026 anunció su grilla

El tradicional festival, con sede en el Aeródromo de Santa María de Punilla, presentó el lineup de su esperada edición 26. Más de 100 artistas marcarán una agenda con regresos históricos, leyendas nacionales e internacionales (como Franz Ferdinand, The Chemical Brothers, Devendra Banhart y Morat) y artistas emergentes. Habrá seis escenarios y diversas propuestas gastronómicas.