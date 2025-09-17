Fito Páez interrumpió un show en Perú y comparó al público con un “cementerio”
El músico rosarino vivió una noche atravesada por inconvenientes técnicos y un clima distante, donde pidió mayor entusiasmo y señaló la falta de energía como uno de los puntos más llamativos del recital.
El músico rosarino expresó su incomodidad por el clima “frío” durante el show.
Durante una presentación en Perú, Fito Páez protagonizó un momento incómodo que no pasó desapercibido. El músico interrumpió su recital para cuestionar la falta de energía del público y los problemas técnicos que, según trascendió, afectaron su desempeño sobre el escenario.
En medio de una de sus canciones, Páez pidió a su equipo que encendiera todas las luces de la sala y expresó: “Se están durmiendo todos, muchachos. Esto es lo contrario, acá se viene a vivir, a gozar y a despertar, ¡que el mundo está vivo!”.
El rosarino insistió en que notaba un ambiente demasiado apagado e incluso comparó el clima con un “cementerio”, lo que generó sorpresa y cierta incomodidad en los asistentes.
Un clima enrarecido
Lejos de calmarse, el músico interrumpió nuevamente para remarcar: “No sé qué está pasando, hay como una niebla cósmica que está invadiendo al mundo y los está durmiendo a todos”. Luego pidió disculpas, pero sostuvo que la atmósfera estaba demasiado fría para lo que debía ser una fiesta.
El pedido de mayor entusiasmo no fue del todo bien recibido y algunos abucheos comenzaron a escucharse en la sala.
De acuerdo con lo que se supo después, la tensión no se debió solo a la respuesta del público. Fito Páez también enfrentó complicaciones técnicas durante la presentación: los retornos y monitores de instrumentos se encontraban demasiado cerca del piano, lo que habría generado dificultades sonoras y un malestar creciente en el artista.
Fito Páez interrumpió su recital en Perú para pedir más energía al público.
A este escenario se sumó una participación considerada poco efusiva de los asistentes, lo que terminó por redondear una noche con más sobresaltos que celebración.
Tiny Desk Concert
Cabe mencionar que días atras, el rosarino protagonizó una emotiva y esperada sesión del ciclo Tiny Desk Concert. Acompañado por una banda de élite, Páez ofreció un setlist con versiones renovadas de sus grandes éxitos, marcando un hito al inaugurar el Mes de la Música Latina.
La noticia, que había circulado con fuerza en redes sociales, se confirmó con el estreno del concierto, que ya está disponible en el canal de YouTube de la emisora estadounidense NPR (National Public Radio).
El concierto retomó el espíritu de los encuentros íntimos, donde la cercanía y la emoción se imponen sobre los grandes escenarios. Con un formato despojado y acompañado solo por su piano y una formación selecta, el artista ofreció un momento musical que transmitió sensibilidad y calidez.
La presentación terminó marcada por tensiones entre público, técnicos y músico.
Desde su perfil de Instagram, Páez compartió su entusiasmo por este evento, describiendo la experiencia como “tan hermosa”.
La presentación funcionó como un viaje sonoro por distintas etapas de su carrera. Clásicos como “A rodar mi vida” y “Mariposa Tecnicolor” despertaron la nostalgia, mientras que composiciones más recientes como “Sale el Sol” aportaron frescura y actualidad.
El cierre estuvo cargado de energía, con una potente versión de “Circo Beat” fusionada con “Tercer Mundo”, recordando que la música de Páez siempre dialoga con el presente.
